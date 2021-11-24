Yüksek yakıt fiyatları ABD'nin gündeminde

Şükran Günü öncesi ülkedeki benzin fiyatlarında görülen yükseliş nedeniyle bazı Amerikalılar seyahat etmekten vazgeçti. Biden, "Yüksek benzin fiyatı tüm dünyanın sorunu" dedi.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, ABD'de konuşulan konular arasında ilk sıralarda geliyor.

Amerikalılar, 25 Kasım'daki Şükran Günü tatili için yola çıkmadan önce artan fiyatların hoşnutsuzluğuyla karşı karşıya kaldı.

Bir benzin istasyonunda yaşanan manzarayı aktaran ABC News, ülkedeki sürücülerin zor durumda olduğunu belirtti.

ABD'DE YAKIT FİYATLARI ARTTI

Haberde, "Sadece geçen yıl, bir galon yakıtın ortalama fiyatı 3.40 dolara yükseldi. Geçen yılın bu zamanından 1.29 dolar daha fazla." denildi.

Artan fiyatlara ilişkin Amerikalı bir vatandaşın "Arabamı doldurmak 65 dolar. Araçla gezinmek artık yok çünkü hafta sonuna kadar depoyu tekrar doldurmamız gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Amerikalılar, yüksek benzin fiyatları nedeniyle Şükran Günü'nde seyahat edemiyor ViDEO

ŞÜKRAN GÜNÜ SEYAHATİNE YÜKSEK FİYAT ENGELİ

Khadija Baxter ve dört çocuğunun genellikle Şükran Günü'nü ailesiyle birlikte geçirmek için araba kullandığı, ancak durumun bu yıl aynı olmadığı kaydedildi.

BIDEN: TÜM DÜNYADA BİR SORUN HALİNE GELDİ

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yüksek benzin fiyatının sadece ABD'de değil, tüm dünyada bir sorun haline geldiğini belirterek, "Benzin fiyatı, Avrupa ve Asya'da rekor seviyelere ulaştı. Şirketler, artan talebi karşılamak için petrol arzını yeterli bir şekilde artırmıyor." dedi.

"BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK" MESAJI

Petrol fiyatını düşürmek için harekete geçtiklerini belirten Biden, "Bu çaba, ulaşabildiği tüm dünyayı kapsayacak ve nihayetinde benzin istasyonunuza ulaşacak bir çabadır." ifadesini kullandı.

Biden, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere diğer ülkelerin, ABD'nin hamlesiyle uyumlu olarak kendi rezervlerini serbest bırakacağını söyledi.

Sorunun çözümünün zaman alacağını dile getiren ABD Başkanı, benzin fiyatlarındaki düşüşün sürece yayılacağını sözlerine ekledi.