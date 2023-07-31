Yüksek yapılara tırmanan Fransız fenomen Enigma öldü Yüksek yapılara tırmanarak fenomen haline gelen Fransız Remi Lucidi, Hong Kong'daki Tregunter Tower'ın 68. katından düşerek hayatını kaybetti.

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ensonhaber.com

Tehlikeli ve baş döndürücü yükseklikteki yerlere tırmanarak ün kazanan Fransız fenomen Remi Lucidi'nin, son tırmanışından kötü haber geldi.

30 yaşındaki fenomen Hong Kong'daki Tregunter Tower kompleksine tırmanırken 68. kattan düştü.

New York Post'un (NYP) haberine göre sosyal medyada Remi Enigma olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güvenliği atlatarak 49. kata çıktı

Yerel polisten alınan bilgiye göre binada 40. kattaki bir arkadaşını ziyaret etmeye geldiğini söyleyen Lucidi, güvenlik görevlisini atlatarak asansöre bindi.

Güvenlik görüntülerine göre Lucidi, asansörle 49. kata geldi ve ardından merdivenleri kullanarak binanın tepesine çıktı.

Ardından Lucidi'nin peşinde olan güvenlik görevlisi çatıya açılan kapağı açık bulsa da Fransız fenomen bulunamadı.

Düşmeden önce yardım istedi

Polis, adamın en son saat 19.38'de kompleksin çatı katının camına tıkladığında ve bir hizmetçinin polisi aramasını istediğinde canlı görüldüğünü söyledi.

NYP'ye göre kimliği henüz açıklanmayan bir kaynak, polisin Lucidi'nin çatı katının dışında mahsur kaldığına ve talihsiz kazadan önce yardım için pencereye vurduğuna inandığını söyledi.

Polis henüz resmi bir ölüm nedeni açıklamadı.