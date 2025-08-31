Yunan adalarındaki radar sistemleri çöktü

Yunanistan'ın Rodos ve Kerpe adalarındaki radar sistemleri devre dışı kaldı.

Ülkenin güneydoğusundaki hava sahasında büyük bir güvenlik açığı oluştu.

Hava sahasında yaşanan radar krizi özellikle yaz aylarında yoğunlaşan hava trafiğini doğrudan etkiledi.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği tarafından yapılan sert açıklamada Atina FIR hattının güneydoğusundaki gözetim sistemlerinin ya bozuk olduğu ya da işlevini yitirdiği ifade edildi.

"UÇUŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Dernek tarafından yapılan açıklamada Rodos'un Attavyros Dağı'nda bulunan radarın yıllar önce sabotaj sonucu hasar gördüğü ancak bugüne kadar yenilenmediği, Kerpe'deki radar sisteminde ise sürekli arızalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Girit'ten Meis'e kadar olan bölge, uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu bölgedeki radar sistemlerinin devre dışı kalması hava trafiğinin kontrolünü neredeyse imkânsız hale getiriyor" ifadeleri yer aldı.

"YUNANİSTAN ULUSLARARASI ALANDA ZAYIF GÖRÜNÜYOR"

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Genel Sekreteri Panagiotis Psaros imzasıyla yayınlanan bildiride mevcut krizin münferit bir arıza olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Altyapı sistematik olarak ihmal ediliyor. Uçuş güvenliği için hayati önem taşıyan sistemler yenilenmezken yönetim, tanıtım projelerine milyonlar harcıyor. Bu tablo, artan trafik ve jeopolitik gerilim döneminde ülkenin itibarını yerle bir ediyor.

ATİNA'DA DA RADAR KRİZİ YAŞANIYOR

Ülkenin en büyük havalimanı olan başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos’ta da radar arızaları ve frekans problemleri nedeniyle büyük bir kriz yaşandığı kaydedildi.

Terminal radarlarının sadece birinin çalıştığı belirtilirken doğu pistinin aletli iniş sistemi aylarca devre dışı kaldı.

Frekanslarda yaşanan parazitler ve kapsama sorunlarının hava trafiğini yönetilemez hale getirdiği vurgulandı.

Akarna Dağları'ndaki yayın merkezinde frekanslar haftalarca düzgün çalışmadı ve yetkililer ancak tamamen devre dışı kaldığında müdahale etti.

AVRUPA KOMİSYONU'NA ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Avrupa Komisyonu'na 'Hava Trafik Yönetimi Alanında İhlaller ve Uyum Eylem Planı' sunulacağını açıklarken bu planın hazırlanmasında hiçbir hava trafik kontrolörünün yer almamasını da sert sözlerle eleştirdi.

"Yönetim, sistemi uygulayacak olan kontrolörleri dışlayarak büyük bir hata yapmaktadır. Uçuş güvenliği için kritik bilgilerden habersiz olan yetkililerin hazırladığı bu plan, geçmişin hatalarını tekrarlatacaktır" denildi.

Basın açıklamasında operasyon alanlarında hijyen sorunu yaşandığı, kontrolörlerin oturacak koltuk bulamadığı ve radar merkezlerinde haşerelerin dolaştığı iddia edildi.

Yapılan açıklamalara göre yeni Disiplin Yasası tasarısıyla birlikte sendika temsilcilerine baskı uygulanıyor.

Eleştirileri dile getiren yetkililerin cezalandırıldığı, bu durumun uçuş güvenliği gibi hayati konuların üstünü örttüğü belirtiliyor.