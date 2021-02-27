Yunan askerlerinden göçmenlere eziyet

Edirne sınırında darbedilen, paralarına ve eşyalarına el koyularak hudut hattından geri itildikleri belirlenen 29 göçmenin yardımına Mehmetçik yetişti.

Yunan askerleri, göçmenlere yönelik acımasız tavrını devam ettiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri'nin Tatarköy Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasındaki bölümünde 29 göçmenin bulunduğunu açıkladı.

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı.

ŞİDDET UYGULAYIP, PARALARINI ALDILAR

Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayriinsani yaklaşımlarını anlattı.

Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını anlatan göçmenler, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler." diye konuştu.

Aralarından birinin kolunun Yunan askerlerinin sopayla vurması sonucu kırıldığını belirten göçmenler, "Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar." dedi.

Yunan askerleri göçmenleri darbedip, paralarına ve ayakkabılarına el koydu

ÖMER ÇELİK: İNSAN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Yunanistan unsurlarının göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı.

Yaşanan olayı kınadıklarını belirten Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Birliği, sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir.

"MEHMETÇİK'İMİZİ TEBRİK EDİYORUZ"

Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçik'imizi tebrik ediyoruz."