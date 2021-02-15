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    Yunan basını: Erdoğan, Türkiye'yi yükselen süper güç olarak görüyor

    Ankara'nın bölgedeki gücüne işaret eden Yunan basını, Atina yönetimine yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 10:24
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    Yunan basını: Erdoğan, Türkiye'yi yükselen süper güç olarak görüyor

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesinde Türkiye hakkında haddini aşarak, "stratejik dış politika hedeflerinin adadaki 'Türk işgalini' sona erdirmek" olduğu yönünde sözler sarf etmişti.

    YUNANİSTAN'IN GÜNDEMİNDE TÜRKİYE VAR

    Miçotakis'e yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan basınından yankı uyandırmaya devam ediyor.

    "ANKARA'YA KARŞI NE YAPABİLİRİZ"

    Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Yunanistan'a bakış açısının son 10 yılda "çok değiştiğini" yazdı. Erdoğan'ın Atina'yı "farklı görmeye başladığı" görüşü paylaşıldı.

    Yazıda, "Erdoğan, Türkiye'yi yükselen bir süper güç ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüşümü olarak görüyor, açıkçası Yunanistan'ı da farklı görüyor. Tüm bunları biliyoruz, şimdi soru 'ne yapabiliriz?'" denildi.

    Yunan basını: Erdoğan, Türkiye yi yükselen süper güç olarak görüyor #1

    YUNAN BASININDAN ATİNA'YA ÖNERİLER

    Ankara'ya karşı Atina yönetimine politika önerilerinde bulunan gazete, bunları "Mali olarak kendi ayağımızın üzerinde durmak, yurt dışına taşınan Yunanlıları ve diğer Avrupalı vatandaşları yaşamaları ve yatırımları için buraya getirmek, savunmamızı hızla yükseltmek. Bu girişimler, bölgesel ittifaklarla birlikte gücümüzü artıracaktır." şeklinde sıraladı.

    "YUNANİSTAN'I YALNIZ BIRAKMAK HATA OLUR"

    Güçlü bir Yunanistan olmadan Avrupa ve Batı'nın, güney kanadında bir dizi tehdide karşı savunmasız olacağı kaydedilerek, şöyle denildi:

    "En büyük hata, jeopolitik olarak bir düşmana karşı Yunanistan'ı yalnız bırakmak olacaktır."

    Yunan basını: Erdoğan, Türkiye yi yükselen süper güç olarak görüyor #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksın ViDEO

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