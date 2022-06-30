Yunan basını: Erdoğan'ın, hedeflerine ulaşabilecek politikacı olduğunu unutuyoruz

Türkiye'nin bölgesindeki gücüne işaret eden Yunanistan merkezli gazete, "İttifakın en büyük ikinci ordusunu seferber edebilir. Erdoğan, uluslararası arenada özel deneyime sahip" denildi.

Türkiye'nin, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya yönelik ilk dakikadan itibaren sergilediği tavır, Yunanistan basınında gündem oldu.

"in.gr" adlı internet haber sitesi, "NATO Zirvesi: Erdoğan ve müzakere sanatı" başlıklı haberinde konuyu irdeledi.

"Erdoğan, uluslararası arenada özel deneyime sahip"

Analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, hâlâ uluslararası müzakere sanatına sahip olduğunu gösteriyor." denildi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı'na 'Türkiye'yi izole eden' biri gibi davranmaya alışmış olsak da o, uluslararası arenada özel deneyime sahip." görüşünün paylaşıldığı yazıda, şu tespitte bulunuldu:

"Bazen unutuyoruz"

"Erdoğan'ın, hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz."

Bu durumun, Madrid'deki NATO Zirvesi öncesi yapılan müzakerelerde açıkça görüldüğüne dikkat çekildi.

"Türkiye, NATO'da çok önemli bir ülke"

Finlandiya ve İsveç'in katılımı konusu gündeme gelir gelmez, Türk tarafının veto kartını öne sürdüğü anımsatıldı.

Yunanistan'da yapılan tartışmalarda Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir ülke olmayı sürdürdüğü gerçeğinin göz ardı edildiği aktarıldı.

"İttifakın en büyük ikinci ordusu"

Aynı analizde, "Savunma harcamalarına gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sinden fazlasını aktarıyor. İttifakın en büyük ikinci ordusunu seferber edebilir.

"Jeostratejik konuma sahip"



Ukrayna'daki savaşın ardından daha da önemli hale gelen belirgin bir jeostratejik konuma sahip. İncirlik Üssü'nün daha geniş bir alanda Batı savunma planları için ne anlama geldiğini düşünmek yeterli." şeklindeki tespitlere yer verildi.