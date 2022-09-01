Yunan basını Türk İHA'larının Ege'deki üstünlüğünden rahatsız

Yunan gazete Kathimerini "Yunanistan, yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değil. Bu da Ege'de olası bir Türk-Yunan çatışması durumunda kaygı verici" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan, Türkiye'nin her geçen gün artan hava gücünden endişe duyuyor.

Yunan basınında çıkan haberler, bu durumu teyit eder nitelikte.

Yunan "Kathimerini" gazetesi, Yunan askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Geçmişte Türk jetlerinin Ege'de yaptıkları işin bir kısmını artık İHA'ların üstlendiği" yorumunu yaptı.

Haberde Bayraktar TB-2, Akıncı ve Anka-S'lerin özelliklerine yer verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz artık İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla varız, Akıncılarımızla varız, şimdi Gökbeylerimizle varız ve bütün bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız." açıklamasına yer verilen haberde, Bayraktar TB-2, Akıncı ve Anka-S’lerin özellikleri tanıtıldı.

Haberde, Yunanistan'ın da Türk İHA'larına karşı "tedbir" amaçlı projeler tasarladığı ileri sürülerek, "İHA’larda parazit üreten İsrail yapımı anti-İHA unsurların Doğu Ege adalarına konuşlandırılması büyük bir gizlilikle sürdürülüyor. Diğer yandan ABD’den MQ-9 tipi İHA'lar satın alınmasına karar verildi. Yerli İHA projeleri de gündemde." ifadeleri kullanıldı.

"Biz yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değiliz, bize tehdit oluşturuyor"

AA'nın haberine göre, Türk İHA'larının ülke savunması için "tehdit" olarak nitelendirildiği haberde, "Yunanistan, yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değil. Bu da Ege'de olası bir Türk-Yunan çatışması durumunda kaygı verici." ifadelerine yer verildi.