Yunan basını: Türkiye'yle diyalog devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyaretini ele alan Yunanistan medyası, "Temaslar sürecek ama temel farklılıklarda mutabakat beklenmiyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

7 Aralık için planlanan ziyaret, 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek.

Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, bu çerçevede bir araya gelmesi bekleniyor.

Temaslar devam edecek

Yunanistan basını, Erdoğan'ın ziyaretinin ardından, "Yunan-Türk temaslarının devam edeceğini, ancak tartışmalı konularda bir ilerleme sağlanmasının pek olası olmadığını" yazdı.

Farklılıklarda anlaşmaya varılması 'ihtimali yok'

Kathimeri gazetesinin haberine göre, iki ülke arasındaki görüşmelerde, kara, deniz ve hava egemenliği ve münhasır deniz bölgelerinin sınırlandırılmasıyla ilgili temel farklılıklar konusunda bir anlaşmaya varılmasının "ihtimal dahilinde görülmediği" kaydedildi.

"Türkiye diyaloğu sürdürme konusunda istekli"

Haberde, "Yetkililer arasındaki keşif görüşmeleri sık sık yapılıyor ancak önemli konularda atılım yok." denilerek şu not paylaşıldı:

Yunan yetkililer, Türkiye'nin Şubat 2023'te yeniden kurulan diyaloğu sürdürme konusunda istekli olduğuna inanıyor.

'Ölçülü' açıklama bekleniyor

Habere göre, Yunan yetkililer, bu hafta yapılacak ikili zirve sonrasında her iki ülkenin de farklılıklarını yumuşatmaya devam etme isteğini yansıtan "ölçülü" bir açıklama yayınlanacağına inanıyor.

Erdoğan: Yeni sayfa açabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina ziyareti sonrası ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını umduğunu söylemişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında bazı alanlarda yaşanan görüş ayrılıklarına işaret eden Erdoğan, diğer alanlarda ise gelişme kaydedebileceklerini belirtmişti.