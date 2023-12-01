Yunanistan: Türkiye'yle bizi birleştiren unsurlara odaklanmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi Yunanistan'dan mesaj gelmeye devam ediyor. Türkiye ile farklılıklarda ısrar edilmeyeceği belirtilerek, "Bu önemli görüşmeyi bizi birleştiren konuları belirlemek için planladık" denildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme gerildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gelecek hafta komşu ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, "Türkiye'yle farklılıklarımızı bir kenara koyduk." demişti.

Atina'dan Türkiye mesajı

Devlet Bakanı Akis Skerços da Erdoğan'ın 7 Aralık için planlanan Yunanistan ziyaretinde iki ülkeyi "birleştiren" unsurlara odaklanmak istediğini söyledi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Bakan Skerços, Atina'ya planlanan ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yunan bakan: Farklılıklarda ısrar etmeyeceğiz

Skerços, iki ülke arasında uzlaşmazlık olan konuların herkesçe bilindiğini belirterek şöyle dedi:

Bunlarda ısrar etmeyeceğiz. Geçmiş dört yılda yaşanan gerginliğin giderilmesi için ortak bir alan bulmaya çalışacağız.

"Bu önemli görüşmeyi bizi birleştiren konuları belirlemek için planladık"

Yunanistan'ı asıl ilgilendiren şeyin iyi komşuluk ilişkileri kurmak, sınırlarında huzuru sağlamak, göç akınlarını engellemek olduğunu vurgulayan Skerços, şöyle dedi:

Bu önemli görüşmeyi, anlaşmazlıklara odaklanmak için değil, bizi Türkiye ile birleştiren konuları belirlemek ve bunlara odaklanmak için planladık.

İyi komşuluk ilişkilerine vurgu yaptı

Skerços, Türkiye'de de Yunanistan'da da yakın zamanda genel seçimler olduğunu hatırlatarak, her iki ülkenin liderinin de iyi komşuluk ilişkileri kurmak yönündeki niyetlerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Erdoğan'dan Atina'ya ziyaret hazırlığı

Türkiye ile Yunanistan arasında 7 Aralık'ta 5'incisi düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atina'yı ziyaret etmesi öngörülüyor.