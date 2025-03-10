Yunan basınından çarpıcı analiz: Türkiye, AB'nin ABD çıkmazındaki güvencesi

Haber Merkezi

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği büyük başarılarla dünya çapında dikkat çekerken, Avrupa ülkeleri de ABD'ye karşı savunmalarını güçlendirme çabalarını artırıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na son vermeye kararlı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'i savaşı bitirmemekle suçlamış ve bu süreçte verilen silahlar karşılığında nadir bulunan mineral kaynaklarına göz dikmişti.

Bu kaynaklar arasında titanyum, zirkonyum, grafit ve lityum gibi değerli mineraller bulunuyor.

Öte yandan, Rusya hükümeti Ukrayna Savaşı nedeniyle büyük kayıplar verdi ve mühimmat depolarının tükenmek üzere olduğu bildirildi.

AVRUPA'NIN SAVUNMADAKİ BAŞARISIZLIĞI

Yunan Basınında yer alan haberde ise gerekli olan milli rezervlerinden silah stoklama ve yaygın mühimmatın bulunmamasının Avrupa için büyük bir başarısızlık olduğu ve tamamlanması için onlarca yıl beklenilmesi gerektiği ifade edildi.

Birçok Avrupa ülkesinin envanterinde yeterli miktarda tank, uydu haberleşme sistemi, hava savunma sistemi, savaş uçakları ve daha fazlası yeterli düzeyde bulunmadığı için tablonun kritik olduğu ve ABD’ye karşı şanslarının yeterli olmadığı belirtildi.

AVRUPA ÜLKELERİ TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE GÜVENİYOR

Ancak Türkiye’nin envanterinde her türlü ekipmanın ve malzemenin bulunduğuna da değinilerek Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin savunma sanayisiyle yakından ilgilendiği ve güvendiği belirtildi.

Yunan basını 2021 ve 2025 yılları arasında Avrupa ülkeleri arasında en güçlü ve en çok ekipmanı bulunduran ülkeleri açıkladı.

Rusya’da 2 bin 800 ve üzeri savaş aracı bulunurken, 4 bin ve üzeri topçu sistemlerinin mevcut olduğu ve 47 sualtı aracına sahip olduğu belirtildi.

Avrupa ülkeleri arasında en çok araca sahip olan Türkiye 2 bin 248 savaş aracı, 1.900 topçu sistemleri, 253 Hava Kuvvetleri aracı ve 12 sualtı bulunduğu ifade edildi.

Yunanistan ise 1.345 savaş aracı, 1.125 topçu sistemi ve 10 su altı bünyesinde barındırdığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI YUNANİSTAN İÇİN TEHDİT

Türkiye’nin Avrupa savunmasındaki açığı fark ederek durumdan faydalanabileceğini ve Ankara’nın bölgesel güç olma hedefinin Yunanistan tarafından endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Ancak Yunanistan Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin yanında olması durumunda büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını ve gelecekleri açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını belirterek gelecekte düşmanlarının kim olacağını merak etmeye başladı.