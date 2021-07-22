Yunan basınından Kıbrıs adası karikatürü

Rum kesimi ve Yunanistan, adada her seferinde çözümsüzlük üretme peşinde koşarken, Yunan basını Türkiye ile KKTC arasındaki bağları yorumlamaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların uluslararası basındaki yankıları sürüyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katılan Erdoğan, KKTC'ye yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi vermiş, mevcut binayla ilgili olarak "Malum İngilizlere ait bir gecekondu, yakıştıramıyoruz." demişti.

KARİKATÜRDE TÜRKİYE-KKTC İŞ BİRLİĞİ YORUMU

"İhtişamlı bir parlamento binamız olsun." ifadesini de kullanan ve Maraş açılımından bahseden Erdoğan, KKTC'nin çehresini değiştirecek projelerin toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmıştı.

Yunan basınından Kathimerini, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği'nde gelişmelere ilişkin duyulan rahatsızlığı karikatüre yansıttı.

"BİZİM İÇİN KUZEY GÜNEY DİYE BİR OLAY KALMADI"

Karikatürde, Kıbrıslı Türkleri Rum kesiminin zulmünden kurtaran 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı'na işaret edilerek, Rum tarafıyla KKTC arasına çizilen sınırdan bahsedildi.

Özellikle son dönemde Türkiye ile KKTC arasında artan iş birliğine dikkat çekilen çizimde, KKTC'nin Türkiye tarafından adadan "kopartıldığı" öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türkleri'nin "egemen devlete" dayalı önerisini sonuna kadar desteklediklerini söylemiş, "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır." şeklinde konuşmuştu.