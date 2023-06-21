Yunan basınından Kosova'daki Türk komandolarıyla ilgili çarpıcı analiz Yunan basınından Te Nea, Kosova'da devreye giren Türk komandolarının ardından Türkiye'nin Balkanlar'daki etkisini mercek altına aldı. Türkiye'nin bölgede etkin güç olma yolunda ilerlediğini yazan gazete, itiraf niteliğinde bir analiz yayınladı.

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Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi.

Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) güçleri ile Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu çok sayıda asker ve sivil yaralandı.

Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı aldı.

Türkiye, Kosova'da devreye girdi

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini duyurdu.

Bu olaylardan sonra NATO, Türkiye'den bölgeye asker göndermesini istedi.

İstek üzerine Kosova'ya gelen Türk komandoları, bölgede asayişi sağlamaya başladı.

Yaşananların ardından Yunanistan basınından Ta Nea'dan itiraf gibi bir haber geldi.

'Türkiye: Kosova-Sırbistan çatışması yoluyla Balkanlar'a nasıl yayılıyor?' başlığının atıldığı haberde, "Türkiye şimdiden kuzey Kosova'da yaklaşık 500 Türk komando konuşlandırarak Balkan bölgesindeki konumunu güçlendirdi" denildi.

"Artan gerilim fırsat sunuyor"

Türkiye'nin Balkanlardaki gücünü ve nüfusunu artırdığını söyleyen gazetede, "Kuzey Kosova'da artan gerilim böyle bir fırsat sunuyor. Güneydoğu Avrupa, sıkı sıkıya ABD'nin jeopolitik yörüngesinde kalsa da, Ankara muhtemelen Belgrad ile Priştine arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucu rolü oynamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk komandoların Sırp unsurunun egemen olduğu kuzeydeki belediyelerde devriye gezmeye başladığını da yazan Yunan gazete "Daha da önemlisi, Türkiye'nin yakında ABD liderliğindeki Kosova'daki NATO misyonunun komutasını devralması bekleniyor" dedi.

"Türkiye'nin Balkanlarda en etkili yabancı aktörlerden biri olmayı hedeflediği sır değil"

Ayrıca yine haberde 'Türkiye'nin Balkanlar'daki en etkili yabancı aktörlerden biri olmayı hedeflediği bir sır değil' diyen Yunan gazete, "Kosova başbakanının Priştine'deki Türk büyükelçisiyle yakın zamanda yaptığı görüşme, şüphesiz, onun ABD ile arasındaki açmazın ortasında Ankara'nın desteğini kazanma girişimini yansıtıyor" dedi.

Gazete son olarak Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiyi de mercek altına aldı.

Ta Nea, "Sırp vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz seyahat edebilirken, Ankara Balkan ülkesindeki ekonomik varlığını güçlendirmeye devam ediyor" dedi.