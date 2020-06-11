Yunan basınının Ayasofya endişesi

Kathimerini, ABD'li yetkililerin Ayasofya konusundaki endişelerini Türk makamlarına ilettiğini yazdı.

Son dönemde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması tartışılıyor.

Tartışmalar, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması ve Yunanistan'ın tepki göstermesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya, cami olarak turistler tarafından ziyaret edilebilir, Sultanahmet'te olduğu gibi. Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir." dedi.

ATİNA'YA TEPKİ: "TÜRKİYE'Yİ Mİ İDARE EDİYORSUNUZ?"

Erdoğan, katıldığı TRT ortak yayınında ise Atina'nın tutumuna tepki göstererek, "Şimdi de yeni bir şey başladı. 'Sakın ha Ayasofya’yı camiye çevirmeyin.' Hayırdır ya siz Türkiye’yi mi idare ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Ayasofya konusunda Danıştay’ın kararını beklediklerini söyledi.

ABD ÜZERİNDEN MESAJ: AYASOFYA MÜZE OLARAK KALSIN

Kathimerini gazetesi, "ABD, Türkiye'yi Ayasofya'ya saygı duymaya çağırdı" başlıklı haberinde, ABD'li yetkililerin Türk makamlara konu ile ilgili görüşlerini aktardığını yazdı.

Ayasofya konusunda Beyaz Saray üzerinden Türkiye'ye parmak sallamaya çalışan Yunan basını, söz konusu yetkililerin Ayasofya'nın "dini tarihine saygı gösterecek şekilde korunması gerektiğini" Türk mevkidaşlarına ilettiği belirtildi.

"ERDOĞAN, CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ DEFALARCA DİLE GETİRDİ"

Haberde ayrıca, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer üst düzey Türk yetkililer, halen müze olan 6. yüzyıl anıtının camiye dönüştürülmesi gerektiği görüşünü defalarca dile getirdiler." denildi.

1934'TEKİ KARAR ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı müzeye çeviren 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararının iptalinin araştırılması konusunda kurmaylarına talilmat verdi.