Yunan besteci Mikis Theodorakis, hayatını kaybetti

Yunan besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayata veda etti.

Besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis, Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'daki evinde yaşamını yitirdi.

SOLUNUM RAHATSIZLIĞI

1964 yapımı sinema filmi "Zorba" için yaptığı müzikle "Sirtaki" dansını dünyaya duyuran 96 yaşındaki sanatçı, bir süredir solunum rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu.

MIKIS THEODORAKIS KİMDİR

Dünya çapında tanınmış Teodorakis, 29 Temmuz 1925'te Sakız Adası'nda dünyaya geldi. Müziğe çocukluğunda başlamıştı Babası Giritli Yorgos Teodorakis, annesi Çeşme-Urla doğumlu Aspasia Pulaki olan sanatçı, çocukluk yıllarından itibaren müziğe karşı yoğun ilgi duyarak beste yapmaya başladı. Teodorakis, 17 yaşında ilk konserini verdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya ve devamında Almanya işgali altında bulunan Yunanistan'da Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Milli Kurtuluş Cephesi (EAM) örgütünde direniş hareketine katıldı.

İÇ SAVAŞ DÖNEMİNDE SÜRGÜN EDİLDİ

Yunanistan'daki iç savaş sırasında birçok kez hapsedilen ve işkence gören Teodorakis, daha sonra ülkeden sürgün edildi. Müzik öğrenimini sürdürmek üzere 1954 yılında Paris'e yerleşen Teodorakis, 1961'de Yunanistan'a döndü. Mikis Teodorakis, burada Lambrakis Gençlik Örgütünün başkanlığına seçildi ve kısa bir süre sonra da Pire'den milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 1967 yılında Albaylar Cuntası döneminde, rejim karşıtı faaliyetlerinden dolayı yeniden hapsedilen sanatçı, uluslararası dayanışma kampanyası sayesinde cezası iptal edilerek 1970'te sürgüne gönderildi. Teodorakis, 1974'te Albaylar Cuntası'nın çöküşünden sonra tekrar ülkesine döndü.

TÜRK-YUNAN DOSTLUK DERNEĞİ KURUCULARINDAN

KKE ve Yeni Demokrasi Partisi ile dört kez milletvekili seçilen Teodorakis; Zülfü Livaneli, Aziz Nesin, Yaşar Kemal gibi sanatçılarla 1986 yılında Türk-Yunan Dostluk Derneği'ni kurdu. Aynı dönemde İstanbul'da verdiği konserlerle de büyük ilgi toplayan Theodorakis, 1000 dolayında şarkı, çok sayıda klasik müzik eseri yazdı ve besteledi. Aynı zamanda birçok tragedya ve modern tiyatro oyununun ve sinema filminin müziğini yazdı.