Yunan diasporasında Bob Menendez üzüntüsü: Büyük bir darbe oldu Rüşvet suçlamalarının odağındaki Menendez'e Yunan diasporası sahip çıktı. Yapılan açıklamada, "Üzgünüz. Kendisi en büyük destekçimiz. Şu sıralar zor günler yaşıyor" gibi ifadeler kullanıldı.

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Rüşvet ağına bulaşan ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, müttefiki Yunanistan'ı ve Yunan diasporasını üzdü.

Atina yönetimini destekleyen Menendez, Türkiye karşıtı politikalarıyla biliniyor.

Menendez, iddiaların ardından, başta Demokratlar olmak üzere diğer çevrelerden de artan istifa baskısıyla karşı karşıya.

"Gerçekten büyük bir darbe oldu"

Yunan devlet televizyonu ERT'nin yayınına katılan Amerikan Helenik Eğitim İlerleme Derneği (AHEPA) Başkanı Savvas Tsivikos, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tsivikos, "Bu bizi şaşırtmakla kalmadı, üzdü de. Gerçekten büyük bir darbe oldu." dedi.

"En büyük destekçimiz"

Menendez'in, Yunanistan'ın en büyük destekçisi olduğunu belirten Tsivikos, şöyle devam etti:

Kendisi en büyük destekçimiz. Şu sıralar zor günler yaşıyor. Bir takım suçlamalar var. Amerika'da yüzleşmesi gereken iddialar var. İşler kesinlikle zor.

Menendez'e sahip çıktı

Menendez'i savunmaya devam eden Yunan diaspora yetkilisi, "Kendini savunma şansı bulamadan medya tarafından kınandı." ifadesini kullandı.

Söz konusu ismin, Dışişleri Komitesi başkanlığından istifa ettiğini anımsatan Tsivikos, "Senatör olarak kaldı ve öyle olmaya da devam edecek." diye ekledi.

Bob Menendez, düzenlediği basın toplantısında, suçlamaları kabul etmedi. Evinde bulunan paraların, kendi kişisel hesaplarına ait olduğunu öne sürdü.

Menendez, eşi Nadine Arslanian'ın Mısırlı yetkililerle altınlar hakkında yaptığı telefon görüşmesini geçiştirdi.

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Yunan yetkili Tsivikos, konuşmasının devamında şunları kaydetti: