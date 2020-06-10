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- Yunan donanması, Türk gemisini engellemeye çalıştı
Yunan donanması, Türk gemisini engellemeye çalıştı
Türk donanması, Yunanistan'ın gemilerin önünü kesmeye çalışmasına müdahale etti.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 17:45
Yunanistan, Akdeniz'de tansiyonu yükseltici tutumunu sürdürüyor.
Yunan donanması, Libya'ya doğru giden Türk kargo gemisinin önünü kesmek istedi.
Olay anında Yunanistan'a ait helikopterlerin de bölgede bulunduğu belirtildi.
Bölgeye ulaşan Türk fırkateynleri, Yunan müdahalesini engelledi.
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