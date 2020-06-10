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    Yunan donanması, Türk gemisini engellemeye çalıştı

    Yunan donanması, Türk gemisini engellemeye çalıştı

    Türk donanması, Yunanistan'ın gemilerin önünü kesmeye çalışmasına müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 17:45
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    Yunan donanması, Türk gemisini engellemeye çalıştı

    Yunanistan, Akdeniz'de tansiyonu yükseltici tutumunu sürdürüyor.

    Yunan donanması, Libya'ya doğru giden Türk kargo gemisinin önünü kesmek istedi.

    Olay anında Yunanistan'a ait helikopterlerin de bölgede bulunduğu belirtildi.

    Bölgeye ulaşan Türk fırkateynleri, Yunan müdahalesini engelledi.

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