Yunan gazeteci Papachristos: Ege'de Türkiye'nin hakları var Bölgede Türkiye'nin varlığına işaret eden Papachristos, "Ege bizm dersek iyi komşuluk ilişkilerimiz olmaz" mesajı verdi. Yunan gazetecinin sözleri, ülkesinde tepkilere neden oldu.

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Türkiye konusunda Yunanistan'da alışılmadık ifadelere imza atıldı.

Yunan gazeteci Giorgos Papachristos, katıldığı bir televizyon programında Ege'de Türkiye'nin de hakları olduğunu söyledi.

"Ege Yunan gölü değil"

Papachristos, "Ege'nin bir Yunan gölü olmadığını" yayın boyunca defalarca vurguladı.

Ege'de Yunanistan gibi Türkiye'nin de hakları olduğunu anlatan Papachristos, "500 kilometrelik Türk kıyılarının aynı denizle yıkandığını" söyledi.

Aynı gazeteci, "Türk sahillerinin, Ege'nin yıkadığı Yunan sahillerinden hiçbir farkı olmadığını" dile getirdi.

Atina'ya uyardı: Türklerle iyi ilişkilerimiz olmaz

Ankara-Atina diyaloğuna da değinen Yunan gazeteci, "Ege'yi bizim gördüğümüz sürece Türklerle iyi komşuluk ilişkilerimiz olmaz." ifadesini kullandı.

Giorgos Papachristos'un sözleri, Yunanistan'da tepkilere neden oldu.

Yunanistan'ın gündemine oturan sözler

Yunan basınında çıkan haberlerde, Türk Ege'si anlamına gelen "TurkAegean" ile ilgili gelişmeyi "milli bir yenilgi olarak görmediği" belirtilen Papachristos'un, Yunanistan Turizm Bakanlığı'nı meseleyi doğru iletişimle ele almamakla suçladığı belirtildi.

Dile getirilen sözlerin, Yunanistan'ın Türkiye ile kötü ilişkilerden sorumlu tutulması anlamına geldiğine de işaret edildi.

'TurkAegean' rahatsızlığı

Türkiye'nin Ege Bölgesi'ndeki güzelliklerinin tanıtıldığı "TurkAegean" yazılı video, Atina'nın dikkatlerini bölgeye çevirmiş, Başbakan Kiryakos Miçotakis, her türlü yasal imkana başvuracaklarını söylemişti.