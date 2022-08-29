Yunan gazetesi: Türkiye, Afrika'da yayılıyor

20 yıl içinde çarpıcı bir şekilde artan elçilik sayısı, Yunanistan'da gündem oldu. Türkiye'nin, kıtadaki varlığıyla Avrupa ve diğer ülkeleri geride bıraktığı belirtildi.

Türkiye, özellikle son dönemde Afrika ile siyasi diyaloğunu güçlendiriyor.

Afrika ile ilişkiler, kazan-kazan modeliyle geliştiriliyor.

Yunanistan basınından "powergame.gr" adlı internet sitesi, harita üzerinde Ankara'nın kıtadaki varlığına dikkati çekti.

Türkiye'nin Afrika'daki varlığı

Türkiye'de 2005 yılının "Afrika Yılı" ilan edildiği anımsatılarak, 2002 yılında söz konusu kıtada 12 olan elçilik sayısının 20 yıl içinde 44'e yükseltildiği ve ilerleyen yıllarda bu sayının 50'yi aşmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, "Türkiye'nin varlığı, Avrupa ve dünyadaki büyük ülkeleri ve ekonomileri geçti. Bu ülkeler, iç savaşlar ve güvenlik nedenleriyle Afrika ülkelerinden çekilmişti." denildi.

"Olumlu imajını daha da güçlendirdi"

Türkiye'nin büyükelçilikler aracılığıyla ortaya koyduğu varlığının, hem hükümetler hem de vatandaşlar tarafından olumlu bir unsur olarak algılandığı ve bu durumun Türkiye'nin olumlu imajını daha da güçlendirdiği vurgulandı.

Konuyla ilgili olarak, "Genişleme, başbakan seçildiğinden bu yana 31 Afrika ülkesini ziyaret eden ve kıta dışında bir devlet başkanı için rekor bir sayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damgasını açıkça gösteriyor." tespitinde bulunuldu.

Kıtaya yönelik uçuş ağı

Öte yandan, kıtada Türk dizilerine ilginin arttığı, Türk Hava Yolları'nın 39 Afrika ülkesinde 60 noktaya ulaştığı aktarıldı.

Aynı haberde, "Türkiye'nin Afrika'daki olumlu imajının katalizörü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) oldu." ifadesi kullanıldı.