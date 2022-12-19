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    Yunan gazetesi: Türkiye, bölgesel bir güç

    Erdoğan'ın, Yunan adalarına ilişkin uyarısı ve Tayfun füzesiyle ilgili sözleri Yunanistan'ı rahatsız etti. Ankara'nın adaların işgal edildiğini söylediği, Türkiye'nin bölgesel güç olduğu vurgulandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 10:00
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    Yunan gazetesi: Türkiye, bölgesel bir güç

    Türkiye'nin Mavi Vatan doktrininden en çok rahatsız olan ülkelerin başında Yunanistan geliyor.

    Atina yönetimi, Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi üzerinde hak iddia ederken, Ege adalarını silahlandırmaktan da geri durmuyor.

    Mavi Vatan ve Türkiye analizi

    Yunan basınından Kathimerini, Mavi Vatan'ın, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmaya yönelik "bariz" girişimlerinden biri olduğunu iddia etti.

    Söz konusu doktrinin, Yunanistan anakarasının yarısına kadar uzanan münhasır bir ekonomik bölge iddia ederek Yunanistan'ın Kuzey Ege Adaları, Oniki Adalar ve Girit adası üzerindeki egemenliğine karşı çıktığı belirtildi.

    "Erdoğan, adaların işgal edildiğini söylüyor"

    Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarının Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından 'işgal edilmiş' olduğundan söz ediyor ve defalarca 'askerden arındırılması' çağrısında bulunuyor." denildi.

    Ayrıca, Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Yunanistan'a yaptığı "İzmir" hatırlatmasına da dikkat çekildi.

    "Atina'yı bombalamakla tehdit ediyor"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma." demişti.

    Yunan gazetesi, "Erdoğan, Yunanlılara 'İzmir'i hatırla', 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek Atina'yı bombalamakla veya Yunanistan'ı işgal etmekle tehdit ediyor." ifadesine yer verdi.

    Yunan gazetesi: Türkiye, bölgesel bir güç #1

    Yunanistan'a Tayfun füzesi uyarısı

    Füze çalışmalarından bahseden Erdoğan, "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi. Sen rahat durmazsan, Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak." diye konuşmuştu.

    "Türkiye bölgesel güç, NATO'nun en büyük ikinci ordusu"

    Öte yandan Türkiye ile Yunanistan arasında kıyaslamaların yapıldığı haberde, şu tespitler aktarıldı:

    "Yunanistan, 11 milyonluk nüfusuyla küçük bir ülke. Türkiye ise 85 milyondan fazla nüfusuyla bölgesel bir güç ve NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Açık olmak gerekirse, Yunanistan Türkiye için bir tehdit oluşturmuyor."

    Yunan gazetesi: Türkiye, bölgesel bir güç #2


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