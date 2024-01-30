Yunan gazetesinden '2030'da Türk-Yunan ordusu' karşılaştırması Yunan gazetesi Kathimerini, 2030 yılındaki Türk ve Yunan ordularının hava ve karadaki gücünü karşılaştıran bir haber yayınladı. Gazete, haberinde Türk ordusunun açık ara lider konumda olduğunu vurguladı.

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Türkiye'nin savunma sanayide attığı adımlarla birlikte güçlenen ordusu dünya basınında daha detaylı analizlerle ele alınıyor.

Türk ve Yunan ordularına dair Yunanistan'da yapılan karşılaştırma haberlerine yenileri ekleniyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında rekabet vurgusu

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden olan Kathimerini, 2030'da Türk ve Yunan ordularının gücüne dair bir analiz haber yayınladı.



Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin Yunanistan'ın F-35 çok rollü savaş uçağını satın almasına ve F-16 savaş uçakları ile yükseltme kitlerinin Türkiye'ye satmasına yeşil ışık yakması, iki sözde NATO müttefikinin aslında karşı karşıya olduğu ve rekabet halinde olduğu gerçeğini vurguluyor. "

"Türkiye İHA konusunda açık ara önde"

Haberde İHA alanında iki ülke kıyaslanarak Türkiye'nin açık ara önde olduğu kaydedildi.

Kathimerini'nin haberinde İHA alanında Türkiye, “Türk Malı” drone üretimini ticari avantaja dönüştürerek ihracat gücü olmayı başardığı vurgulandı. 2023 yılında Türk savunma sanayisi (temsilcilerinin iddia ettiği gibi) 5,5 milyar avroya ulaştı ve bunun büyük çoğunluğu İHA'lar ve ilgili sistemlerle ilgili olduğu belirtildi.

Türk İHA'larının daha önce Polonya, savaş mağduru Ukrayna ve Arnavutluk gibi Avrupa ülkeleri tarafından satın alındığı hatırlatılırken, listede Azerbaycan, Libya, Etiyopya, Somali, Suudi Arabistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerin ve neredeyse tamamının yer aldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin yerli gemi üretimine vurgu

ABD ve Fransa'dan aldıkları gemilerin Ege Denizi üzerindeki güç dengesi konusunda önemli olduğunu ancak genel anlamda yaşlı bir filoya sahip olduklarını belirten Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin ise son yıllarda, yerli üretim gemilerle gemi inşa kabiliyetini de önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

"Türkiye su üstü gemileri alanında lider konumda"

Türkiye'nin insansız denizaltılar alanında lider konumunda olduğunu belirten gazete, Yunanistan'da da benzer bir çabanın olduğunu belirterek şunları yazdı: