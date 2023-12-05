Yunan istihbaratından hükümete uyarı: Akıllı telefon kullanırken dikkatli olun Yunanistan istihbaratından Atina'ya gönderilen uyarı yazısında, "Bilindik uygulamalarla yapılan görüşmeler güvenli değil" denildi. Kritik meselelerin, uygulamalar üzerinden konuşulmaması gerektiğine dikkat çekildi.

AA

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP), kabine üyelerine yönelik bir uyarı gönderdiği konuşuluyor.

Bu uyarının, akıllı telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla yapılan konuşma ve mesajlaşmaların güvenli olmadığına dair olduğu belirtiliyor.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, EYP, Atina yönetimini ve önde gelen devlet yetkililerini uyardı.

"Bilindik uygulamalarla yapılan görüşmeler güvenli değil"

Yazıda, "Cep telefonlarınızdaki bilindik uygulamalarla yaptığınız görüşmeler güvenli değildir." ifadesi yer alıyor.

Gelişmeyle ilgili olarak ismi açıklanmayan kaynaklara işaret edilen haberde, akıllı telefonlardaki uygulamalardan yapılan konuşmaların ve mesajlaşmaların güvenilir olmadığı belirtiliyor.

Hassas konuların, bu uygulamalar üzerinden konuşulmaması gerektiği vurgulanıyor.

Yunanistan'da dinleme skandalı

Yunanistan'da 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edildikten sonra "dinleme skandalı" gündeme gelmişti.

Dinlendiği iddia edilen isimler

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)