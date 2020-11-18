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    Yunan medyası yazdı: Azerbaycan, Pakistan ve Libya KKTC'yi tanıyabilir

    Yunan medyası yazdı: Azerbaycan, Pakistan ve Libya KKTC'yi tanıyabilir

    Yunan Medyasından İnfognomonpolitics, Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın KKTC'yi tanıyabileceğini söyleyerek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın ulusal alarm vermesi gerektiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 18:43
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 18:48
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    Türkiye'nin sınırın ötesindeki hamleleri, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs cephesini korkutmaya devam ediyor.

    Son olarak Yunan medyasından İnfognomonpolitics isimli yayın organı, Türkiye'nin son dönemde yardımlarını esirgemediği Azerbaycan, Libya, Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini resmi olarak tanıyabileceğini yazdı.

    YUNANI, AZERBAYCAN, LİBYA VE PAKİSTAN KUZEY KIBRIS'I TANIYABİLİR KORKUSU SARDI

    Böyle bir durumda KKTC'nin, karşı önlemlerin yanı sıra bir üye devlet statüsünden ve Avrupa Birliği'nin nüfuz kullanımından yararlanabileceğini söyleyen yayın organı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ulusal çapta alarm vermeye çağırdı.

    Yunan medyası yazdı: Azerbaycan, Pakistan ve Libya KKTC yi tanıyabilir #1

    YASAL KORUMA SAĞLAYALIM ÖNERİSİNDE BULUNULDU

    Ayrıca haberde Türkiye'nin uydusu olarak nitelendirilen Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın Kuzey Kıbrıs'ı resmi olarak tanımaması için, AB ile eşgüdümlü bir yasal koruma sağlanması gerektiği de ifade edildi.

    Yunan medyası yazdı: Azerbaycan, Pakistan ve Libya KKTC yi tanıyabilir #2

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