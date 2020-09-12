Günlerdir sokaklarda sabahlayan mülteciler, Yunan polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki mülteci kampı Moria, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yerlerinden olan mülteciler, dört gecedir sokakta kalıyor.

İnşa edilen yeni kamplara yerleştirilmek istemeyen mülteciler, "Avrupa nerede?" sloganı atarak, özgürlük istediklerini söyledi.

YUNAN POLİSİ MÜLTECİLERE MÜDAHALE ETTİ

Yunan polisi, Midilli Adası'ndan ayrılmak isteyen mültecilerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Polis, sokakta kalan mültecilere biber gazıyla müdahale etti. Yunan polisinin tutumu, saniye saniye kaydedildi.

Yunan polisinden mültecilere biber gazlı müdahale ViDEO

12 BİN 500 SIĞINMACI KAMPTA KALIYORDU

Moria Kampı, yangından önce 35 koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı. Kamp, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyordu.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.