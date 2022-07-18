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    Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, F-35'ler için ABD'de

    Nikos Panagiotopoulos, ABD'li mevkidaşı Austin ile Pentagon'da bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 14:21
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    Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, F-35'ler için ABD'de

    Atina yönetimi, geçtiğimiz ay, F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına iletti.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 20'si kesin, 20'si ise şartlı olmak üzere toplam 40 F-35 savaş uçağı satın alacaklarını söylemişti.

    F-35'ler için ABD'ye ziyaret

    Bu kapsamda girişimlerini sürdüren Yunanistan'ın Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, F-35'lerin durumunu ele almak üzere ABD'ye gitti.

    Panagiotopoulos, Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya gelecek.

    "Stratejik iş birliğinin daha da derinleştirilmesini görüşecekler"

    Kathimeri'nin haberinde, görüşmeyle ilgili olarak, "Yunanistan ile ABD arasındaki stratejik iş birliğinin daha da derinleştirilmesini görüşecekler." denildi.

    Yunan Bakan ayrıca, yüksek rütbeli diğer Pentagon yetkilileriyle de temas kuracak.

    Yunan Bakan'ın Pentagon teması

    Panagiotopoulos, Pentagon'un F-35 Ortak Program Ofisi program yürütme görevlisi başkanı Korgeneral Michael Schmidt ile de görüşme gerçekleştirecek.

    Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, F-35 ler için ABD de #1

    Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, F-35 ler için ABD de #2


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