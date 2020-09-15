Yunan vekil Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey’e gidersek kaybederiz

Yunan halkına gerçeği söylemeleri gerektiğini belirten Dimitris Kammenos, insanların Lahey'e gitmenin ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'da itirafların ardı arkası kesilmiyor.

Milletvekili Dimitris Kammenos'tan, Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumak için mücadelesini sürdüren Türkiye ve Yunan işgali altındaki Meis Adası'na ilişkin itiraf gibi açıklamalar geldi.

"YUNANİSTAN LAHEY'E GİDERSE MEİS'İ KAYBEDER"

Yunanistan merkezli Skai TV’de katıldığı programda konuşan Kammenos, "Yunanistan Lahey’e giderse, Meis Adası’nı kaybeder. ABD’nin Türkiye’den Yavuz gemisinin bölgeyi terk etmesini istemesi bir şey ifade etmiyor." dedi.

Kammenos, dikkat çeken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni daha çok başka bir şey ilgilendiriyor. Bu konuda Yunan halkına gerçeği söylemeliyiz. Bakoyanni (Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kız kardeşi) Meis’in Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) kaybedeceğimizi bildiğimiz halde Lahey’e gitmemiz gerektiğini söyledi. Ona katılmıyorum. Yunan halkına eğer Lahey’e gidersek Meis Adası’nın MEB'ini kaybedeceğimizi söylememiz gerekiyor. İnsanlara gerçeği söylememiz gerekiyor. İnsanlar Lahey’e gitmemiz gerektiğini söylediğinde bunun ne anlama geldiğini bilmiyor.

Yunan milletvekili: Lahey’e gidersek Meis adasını kaybederiz ViDEO

Elimizde olan çoğu şeyi kaybederiz. Ben Meis’i ve kıta sahanlığımızı kaybedeceğimizi söylüyorum. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos, Türkiye’nin geniş bir sahile sahip olduğu konusunda bir konuşması var. Bu tam olarak mahkemede bir sorun olacak çünkü herkes için geçerli bir karar almak zorunda kalacaklar. Bu yüzden Amerikalılar, anlaşmaya varmak için baskı yapıyor. İnsanlara Lahey'e gidersek Meis’i kaybedeceğimizi söylemeliyiz."

"ERDOĞAN BİZİ ASLA UMURSAMAYACAK"

Kammenos, ABD’nin Yavuz gemisinin faaliyetlerini "barışçıl" yollarla durdurmasını sağlaması gerektiğini savunarak, "Çünkü Türk lideri Erdoğan kimseyi umursamıyor. Bizi bir daha asla umursamayacak. O gemi o bölgeyi asla terk etmeyecek." dedi.

ABD’nin uyguladığı baskıya rağmen Türkiye’nin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna Kammenos, "Erdoğan onlara ya da herhangi bir kimseye aldırış etmiyor." ifadesini kullandı.