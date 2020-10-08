Yunanistan, 29 Ekim'de atış eğitimleri için Navtex ilan etti

Yunanistan, 29 Ekim'de atış eğitimleri için Navtex ilan etti

Yunan yetkililer, Türkiye ile toplantı öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde atış eğitimi gerçekleştirmeyi kararlaştırdı.

Yunanistan, sahada olduğu gibi masada da provokatif hareketlere imza atmaya devam ediyor.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken, Atina diyalog masasını devirmeye yönelik eylemlerini sürdürüyor.

29 EKİM'DE ATIŞ EĞİTİMİ

Yunan yetkililer, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir provokasyona girişti.

Atina, Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için Navtex ilan etti.

TÜRKİYE KARŞILIK VERDİ

Yunanistan bu tehditkar adımıyla, iki ülke arasında güven artırıcı önlemler kapsamında kabul edilen bir ilkeyi çiğnemiş oldu.

Söz konusu Navtex'e karşılık da Türkiye dün, mütekabiliyet kapsamında 28 Ekim’de atış eğitimleri için Navtex duyurusunda bulundu.

MİLLİ GÜNLERDE ASKERİ FAALİYET PLANLAMAMA İLKESİNE AYKIRI

Yunanistan'ın ilan ettiği Navtex'in iki ülke arasında güven artırıcı önlemler kapsamında kabul edilen "İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama” ilkesine aykırı olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

YUNANİSTAN'IN GERÇEK NİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde atılan bu provokatif adımı bölgede çözüme giden yolu kısaltmak yerine daha da uzatmaya yönelik bir çaba olarak nitelendiren güvenlik kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken, Yunanistan’ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur."

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