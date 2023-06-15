Yunanistan açıklarında facia: Batan teknede 79 göçmen öldü Yunanistan açıklarında dün yüzlerce göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. Yunan medyası, can kaybının 79’a yükseldiğini duyurdu.

DHA

Akdeniz ve Ege, göçmenlere yine mezar oldu.

Dünyanın yaşadığı göçmen krizinde en yoğun bölgelerden biri olan bu noktada yine bir facia yaşandı.

Dün Mora Yarımadası’nın 75 kilometre güneybatısında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

79 kişi can verdi

Yunan medyası, teknenin alabora olmasıyla sonuçlanan faciada can kaybının 79’a yükseldiğini duyurdu.

Yunan sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Yunanistan Sahil Güvenliği’ne ait resmi internet sitesinden göçmenlerin bulunduğu teknenin batmadan önceki fotoğrafları yayınlandı.

BM ve AB'de açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, göçmen teknesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Akdeniz'de bir başka korkunç gemi kazası, bu kez Yunanistan yakınlarında, çok sayıda insanın hayatına mal oldu. Daha önce de söylediğim gibi, daha iyi bir yaşam arayışında olan her insan güvenliği ve saygınlığı hak eder” dedi.

"Üye Devletler ve 3. ülkelerle birlikte çalışmaya devam etmeliyiz”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Yunanistan açıklarında meydana gelen gemi kazası ve bildirilen çok sayıda ölüm haberi nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Kayıp insan sayısından büyük endişe duyuyoruz. Bu tür trajedileri önlemek için Üye Devletler ve 3. ülkelerle birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Yürek parçalayıcı bir olay"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise “Yunanistan'ın güneyinde meydana gelen ve çok sayıda gencin hayatını kaybettiği trajik gemi kazası nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Kaçakçıların vicdansız işlerine bir son vermemiz gerektiğini hatırlatan yürek parçalayıcı bir olay. AB liderleri konuyu Haziran ayında düzenlenecek Avrupa Konseyi’nde (EUCO) ele alacak” dedi.