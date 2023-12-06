Yunanistan, adalara seyahat için Türk vatandaşlarına geçici vize vermeyi planlıyor Atina yönetimi, adaları ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için geçici vize uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. ABD basını, gelişmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında duyurulabileceğini yazdı.

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Yunanistan, pozitif gündem temelinde hareket etmeyi hedefliyor.

Taraflar, uzlaşma alanlarını öne çıkararak ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık'ta 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret edecek.

Erdoğan, "Temenni ederim ki Yunanistan'la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız." demişti.

Türk vatandaşlarıyla ilgili vize planı

ABD merkezli Bloomberg, Atina yönetiminin, Türk vatandaşlarına adaları ziyaret etmeleri için geçici vize vermeyi planladığını yazdı.

Konuya yakın kaynaklara işaret edilen haberde, Yunanistan'ın, Türk vatandaşlarına geçici vize vererek Ege adalarından bazılarını sınırlı bir süre için ziyaret etmelerini kolaylaştırmayı planladığını söyledi.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında açıklanabilir

Daha önceki bir prosedürü yeniden canlandıracak girişimin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü Atina'ya yapacağı ziyaret sırasında duyurulabileceği belirtildi.

"Avrupa Komisyonu, Atina'nın bu geçici vizeyi verme kararını onayladı." hatırlatması da yapıldı.

Ekonomik faaliyetleri teşvik edecek

Vize verilmesine ilişkin geçici tedbirin yeniden canlandırılmasının, iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetleri teşvik edeceği kaydedildi.

Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, Kos, Ileryoz ve Meis adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşları için bir yıllık vize başvurusu yapılması yönünde bir anlaşmanın düşünüldüğü konuşuluyordu.

5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 2010'da hayata geçirilirken, son oturumunu ise 2016 yılında gerçekleştirdi.

Erdoğan: Yunanistan'la her zaman komşu olacağız

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan'ın her sorunu karşılıklı iyi niyete dayalı diyalog yoluyla çözebileceğini söyledi.

Yunanistan ziyareti öncesinde Kathimerini'ye röportaj veren Erdoğan, şöyle dedi:

Yunanistan bizim komşumuz ve her zaman da komşu olacağız. Aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Tarihsel olarak iç içeyiz.

'Kazan-kazan' vurgusu

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde "yeni bir sayfa"dan ve "kazan-kazan" ilkesinden bahsettiğini hatırlatan Erdoğan, "kazan-kazan" yaklaşımının halihazırda Türkiye'nin uluslararası ilişkiler ve diplomasi yaklaşımının temelinde yer aldığını vurguladı.