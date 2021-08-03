Yunanistan, aşırı sıcakların etkisi altında

Atina'da hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 55 dereceyi gösterdi. Yetkililer, ateş yakılmaması konusunda uyardı.

Sıcak hava dalgası, son günlerde Yunanistan'ı etkisi altına aldı.

Ülkede 6 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların yer yer 46 derecenin üzerine çıktığını belirterek, halkı aşırı sıcaklara karşı uyardı.

55 DERECEYİ GÖRDÜLER

Başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde kaydedilirken, Atina'da tarihi Akropolis tepesinde ve şehir merkezindeki Omonia Meydanı'nda sıcaklık 55 derece ölçüldü.

Hava tahminlerine göre, ülke genelinde etkisini sürdürmesi beklenen sıcaklığın, özellikle Thessalya ve Epir bölgeleri ile Orta Ege'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

"1987'DEN BU YANA..."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son 30 yıldan fazla bir süredir "en kötü sıcak hava dalgasıyla" karşılaştıklarını söyledi. "1987'den beri en kötü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Elektrik hatları üzerinde yük oluşturuyor." diye konuştu.

Yunanistan'da Temmuz 1987'de, aşırı sıcaklar nedeniyle 1000'den fazla ölüm yaşandı.

"HERKES KENDİ ÖNLEMİNİ ALSIN" ÇAĞRISI

Atina Tabipler Derneği, aşırı sıcakların rutubetli ve iyi havalandırılmayan ortamlarda insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, vatandaşlara kendi önlemlerini almaları çağrısında bulundu. Uzmanlar, kronik hastalığı olanları ve yaşlıları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Çalışma ve İçişleri bakanlıklarından yayınlanan genelgelerde ise kamu ile özel sektör çalışanlarının sıcak havadan etkilenmemeleri için önlem alınması ve gerekli görülen yerlerde 12.00-16.00 arasında çalışmalara ara verilmesi önerildi.

KRİTİK UYARI: ATEŞ YAKMAYIN

Sivil Korunma Genel Sekreterliği, aşırı sıcakların orman yangını riskini de artırdığına dikkati çekerek, yerel yönetimlere tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde olmaları, vatandaşlara da kırsal kesimde ateş yakmamaları, kıvılcım çıkartabilecek her türlü elektrikli alet kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR DÜZEYE ÇIKTI

Öte yandan, ülkede sıcakların etkisiyle artan klima kullanımının elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardığı, enerji hatlarındaki aşırı yüklenme sebebiyle ülkenin genel elektrik kesintisi riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Elektrik Teşkilatı yetkilileri, son günlerde elektrik talebinin görülmemiş şekilde arttığına işaret ederek, kesinti yaşanmaması için özellikle 13.00-17.00 arasında elektrik kullanımının mümkün olduğunca azaltılması çağrısında bulundu.