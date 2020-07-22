Yunanistan, Ayasofya için eylem planı hazırlayacak

Yunanistan Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarının Ayasofya'nın korunması için eylem planı hazırlayacakları belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kültür Bakanı Lina Mendoni, bugün bir toplantı yaparak Ayasofya'nın korunması için atılacak adımları istişare etti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dendias, görüşmede UNESCO'nun Yunanistan temsilcisinin de hazır bulunduğuna dikkat çekti.

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Dendias, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Yunan-Türk ihtiladı olmadığını birçok kez ifade ettik. Bu yapının bizim için özel önem ve değer taşımasına rağmen. Bu nedenle bu sorunu UNESCO öncülüğünde tüm uluslararası kuruluşlarla birlikte gündeme taşınmasına karar verdik" dedi.

10 GÜN İÇİNDE EYLEM PLANI SUNULACAK...

Evrensel değere sahip bu yapının korunması amacıyla küçük bir çalışma grubu kurma kararı aldıklarını anlatan Dendias, bu grubun 10 gün içinde somut bir eylem planı sunacağının ve planın en kısa sürede uygulanacağının altını çizdi.

Kültür Bakanı Mendoni de, Ayasofya'nın en önemli insanlık yapılarından biri olduğunu ve camiye dönüştürülmesi nedeniyle insani değerlerini yitirebileceğini söyleyerek Yunanistan hükümetinin bu sorunu uluslararası düzeyde çözme niyetinde olduğunu ekledi.