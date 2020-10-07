Yunanistan, Azerbaycan büyükelçisini geri çekti

Yunanistan, Azerbaycan'ın Atina hakkındaki açıklamalarını gerekçe göstererek bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a protestoda bulunarak, Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u geri çağırdığını bildirdi.

YUNAN, AZERBAYCAN'IN AÇIKLAMALARINI KALDIRAMADI

Bakanlıktan "Azerbaycan hükümetinin Dağlık Karabağ çatışması çerçevesinde Yunanistan'a yönelik suçlamaları" konusunda yazılı açıklama yapıldı.

"Yunanistan'ın Azerbaycan'a yönelik terör eylemlerinin hazırlanmasına ve siber saldırı girişimlerine müsamaha gösterdiği" yönündeki iddiaların, "asılsız ve hakaret edici" olduğu savunulan açıklamada, Azerbaycan'ın Atina Büyükelçisi'ne "dün sert bir protestoda bulunulduğu" belirtildi.

DENDİAS'IN KARARI OLARAK AÇIKLANDI

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi (Nikolaos Piperigos), istişareler için geri çağrıldı." ifadesi kullanıldı.