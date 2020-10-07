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    Yunanistan, Azerbaycan büyükelçisini geri çekti

    Yunanistan, Azerbaycan'ın Atina hakkındaki açıklamalarını gerekçe göstererek bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 14:46
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    Yunanistan, Azerbaycan büyükelçisini geri çekti

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a protestoda bulunarak, Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u geri çağırdığını bildirdi.

    YUNAN, AZERBAYCAN'IN AÇIKLAMALARINI KALDIRAMADI

    Bakanlıktan "Azerbaycan hükümetinin Dağlık Karabağ çatışması çerçevesinde Yunanistan'a yönelik suçlamaları" konusunda yazılı açıklama yapıldı.

    "Yunanistan'ın Azerbaycan'a yönelik terör eylemlerinin hazırlanmasına ve siber saldırı girişimlerine müsamaha gösterdiği" yönündeki iddiaların, "asılsız ve hakaret edici" olduğu savunulan açıklamada, Azerbaycan'ın Atina Büyükelçisi'ne "dün sert bir protestoda bulunulduğu" belirtildi.

    Yunanistan, Azerbaycan büyükelçisini geri çekti #1

    DENDİAS'IN KARARI OLARAK AÇIKLANDI

    Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi (Nikolaos Piperigos), istişareler için geri çağrıldı." ifadesi kullanıldı.

    Yunanistan, Azerbaycan büyükelçisini geri çekti #2

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