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- Yunanistan, Azerbaycan büyükelçisini geri çekti
Yunanistan, Azerbaycan büyükelçisini geri çekti
Yunanistan, Azerbaycan'ın Atina hakkındaki açıklamalarını gerekçe göstererek bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırdı.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 14:46
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a protestoda bulunarak, Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u geri çağırdığını bildirdi.
YUNAN, AZERBAYCAN'IN AÇIKLAMALARINI KALDIRAMADI
Bakanlıktan "Azerbaycan hükümetinin Dağlık Karabağ çatışması çerçevesinde Yunanistan'a yönelik suçlamaları" konusunda yazılı açıklama yapıldı.
"Yunanistan'ın Azerbaycan'a yönelik terör eylemlerinin hazırlanmasına ve siber saldırı girişimlerine müsamaha gösterdiği" yönündeki iddiaların, "asılsız ve hakaret edici" olduğu savunulan açıklamada, Azerbaycan'ın Atina Büyükelçisi'ne "dün sert bir protestoda bulunulduğu" belirtildi.
DENDİAS'IN KARARI OLARAK AÇIKLANDI
Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi (Nikolaos Piperigos), istişareler için geri çağrıldı." ifadesi kullanıldı.