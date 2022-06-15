Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile buluşmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Tabiatıyla bir ara buluşacağız. Buluşmalı ve konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türkiye'ye yönelik tahrik edici hamlelerini artıran Yunanistan, silahsız statüdeki Ege adalarını silahlandırdı.

Yaşanan bu durumun ardından Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, önce ABD, sonra da silahlandırılan adaları gezdi.

Miçotakis'in bu hamlesi ipleri iyice gererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı uyardı.

Erdoğan'ın uyarısı sonrası peş peşe yapıcı açıklamaların geldiği Yunanistan'da, Başbakan Miçotakis bir kez daha konuştu.

Miçotakis, Yunanistan devlet televizyonu ERT’e verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkiler ve diğer dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan ile görüşmem iyi bir havada geçti"

Başbakanlığı süresince Türk-Yunan ilişkilerinde çok sayıda dalgalanmaya şahit olduğunu ifade eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile martta İstanbul’da yaptığı görüşme için, "Erdoğan ile görüşmem gerçekten iyi bir havada geçti. Ben de anlaştığımız gibi, gerginliği bir kenara bırakıp, iki ülke arasındaki pozitif gündeme odaklanabileceğimizi bekliyordum." şeklinde konuştu.

"Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz"

Miçotakis, Türkiye ve Türk halkı ile kalıcı, iyi ve dostane komşuluk ilişkileri kurmayı dört gözle beklediğini belirterek "Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında sahada değil, söylemde büyük bir gerginlik olduğuna işaret eden Miçotakis, Yunan halkının ulusal meselelere ilişkin zor zamanlarda kenetlenmiş olacağını savundu.

"Tekrar buluşmalıyız"

Miçotakis, Erdoğan ile tekrar görüşme ihtimaline ilişkin "Tabiatıyla bir ara buluşacağız. Buluşmalı ve konuşmalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Miçotakis, "Yaşadığımız zamanın gereği, başka dönemlerin imparatorluk fantezilerinin konu edildiği yayılmacı bir revizyonizm karşısında nasıl cevap vereceğimizdir.” diye konuştu.

AA'nın aktardığına göre Miçotakis, Ukrayna’ya silah göndermenin Yunanistan’ın savunma gücünü olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.