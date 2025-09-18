Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Gazze'deki durumu 'soykırım' olarak nitelemek çok ağır olur

Gazze'de saldırı ve abluka politikaları nedeniyle insani bir felaketin yaşanmasına neden olan İsrail, kentin tamamını işgal kararı sonrası kara harekatına başladı.

İsrail'in 3 yıla yakın bir süredir devam eden saldırı ve soykırım politikaları sonucunda 65 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Geriye kalanlar ise İsrail'in dayattığı zorlu şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'de hâl böyleyken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten skandal bir açıklama geldi.

"GAZZE İÇİN 'SOYKIRIM' KELİMESİNİ KULLANMAYACAĞIM"

Miçotakis, ANT1 televizyonunda katıldığı programda, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin soruya “Büyük bir insani felaket yaşanıyor ancak bu kelimeyi (soykırım) kullanmayacağım. Bu, çok ağır bir ifadedir.” dedi.

"İSRAİL, HAYAL EDİLMEYECEK ÖLÇEKTE BİR SALDIRIYA MARUZ KALDI VE TEPKİ GÖSTERDİ"

Gazze’deki İsrail saldırılarının bu ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu ileri süren Miçotakis, “İsrail, hayal edilemeyecek ölçekte bir saldırıya maruz kaldı ve tepki gösterdi. Ancak bu, kullanılan şiddetin boyutunu haklı çıkarmaz. Bu görüşümü hem İsrail Cumhurbaşkanı'na hem de Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ilettim.” ifadelerini kullandı.

"AB'NİN İSRAİL İLE TİCARET ANLAŞMASINI ASKIYA ALMA ÖNERİSİ YUNANİSTAN'IN ÇIKARINA UYGUN DEĞİL"

Miçotakis, AB Komisyonu'nun İsrail ile ticaret anlaşmasını askıya alma önerisi hakkında ise “Yunanistan, AB Konseyi'nde pozisyonunu açıklayacak ancak böyle bir kararın ne Avrupa’nın ne de Yunanistan’ın çıkarına olduğundan eminim.” diye konuştu.

AB'NİN İSRAİL'E TİCARİ YAPTIRIM PLANI

AB Komisyonu dün, üye ülkelere İsrail'e serbest ticaret yoluyla sağlanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etmişti.

AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, teklifleri kapsamında İsrail ile ilişkilerde Avrupa-Akdeniz Anlaşması'nın ticaretle ilgili temel hükümlerinin askıya alınacağını belirtmişti.

"AB, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE UYGULANAN DÜZEYDE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAK"

"İnsan haklarına ve demokratik ilkelere" saygının İsrail'le AB arasındaki anlaşmanın temel unsurları olduğunu anımsatan Sefcovic, "Teklif edilen askıya alma kararı, İsrail'e tanınan tercihli muameleyi hedef alıyor. Bu, malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı, hizmet sağlanması, kamu alımları, rekabet ve fikri mülkiyet haklarını kapsamaktadır." demişti.

Sefcovic, "Bu, uygulamada İsrail'den AB'ye yapılan ithalatın AB pazarına tercihli erişim hakkını kaybedeceği ve bu mallara, AB'nin serbest ticaret anlaşması bulunmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan düzeyde gümrük vergisi uygulanacağı anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.

AB'NİN İSRAİL İLE ORTAKLIK ANLAŞMASI'NI ASKIYA ALMASI KARARI

Gazze'de devam eden insani kriz göz önüne alındığında, bu önlemin uygun ve orantılı olduğuna inandıklarını dile getiren Sefcovic, söz konusu teklife ilişkin kararın AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla alınacağını belirtmişti.

AB içinde daha önce İspanya, Hollanda, Slovenya ve İrlanda gibi ülkelerin teklifiyle İsrail'e ticari imtiyazlar sağlayan Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını Almanya, Macaristan, Avusturya, Çekya ve İtalya gibi ülkeler yanında Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi de veto etmişti.