Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hükümet kurma görevini iade etti Miçotakis, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun verdiği görevi iade etme kararı aldı. Görevi almaya hazırlanan muhalefetteki Çipras, "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim" dedi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da 21 Mayıs genel seçiminin galibi, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oldu.

Miçotakis, sandıktan birinci çıksa da hükümeti tek başına kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

Bunun üzerine Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini verdiği Miçotakis, söz konusu görevi iade etti.

Hükümet kurma görevini iade etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, Sakelaropulu'nun, dünkü seçimde ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'ı kabul ederek hükümet kurma görevini bu kez de kendisine vereceği belirtildi.

Çipras: Mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim

Çipras ise yayınladığı video mesajda, "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim. Buradayım. Ne şimdi terk ediyorum ne de zor bir mücadelenin ortasında." diye konuştu.

Yeni Demokrasi açık ara farkla önde bitirdi

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı. Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

İkinci kez sandığa gidilebilir

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak.

Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.