Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mavi Vatan'ı ve Libya ile anlaşmayı hedef aldı Miçotakis, bölgede gerilimin kaynağı olarak Ankara'yı göstermeye çalıştı. Yunan Başbakan, "Türkiye, seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı" iddiasını öne sürdü.

AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Delfi Ekonomik Forumu'na katıldı.

Miçotakis, burada soruları yanıtlarken, yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Mavi Vatan ve Libya ile anlaşma rahatsız etti

Türkiye'nin "Mavi Vatan" politikasına dikkat çeken Miçotakis, Türkiye'nin dönem dönem saldırgan söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Yunan Başbakan, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlama mutabakatını "gülünç" olarak nitelemeye kalkıştı.

Miçotakis, Türkiye'nin Mart 2020'de göçmen sorununu bir araç olarak kullandığını iddia ederek 2020 yazında iki ülke arasındaki yüksek tansiyonu da hatırlattı.

"Türkiye büyük bir stratejik karar almalı"

Türkiye'nin sadece Yunanistan'a değil Avrupa ve ABD’ye de "karşıt" bir ilişki geliştirdiğini iddia eden Miçotakis, şöyle konuştu:

Bence Türkiye, seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı. Yunanistan'la tekrar yakınlaşmak ve Kıbrıs sorununu çözmeye çalışmak istiyor mu? Tavrını değiştirip, güvenilir bir NATO üyesi olarak davranmak, Batı ile yakınlaşmak mı ya da Çin ve Rusya'ya yakın kendi başına bir dış politika izlemeye devam etmek mi gerçekten kendi yararına?



Günün sonunda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin durumunu bu belirleyecek. Kıbrıs sorununda anlamlı bir ilerleme kaydedip edemeyeceğimizi bu belirleyecek.

Miçotakis'in iddialı sözleri

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan ile tekrar yakınlaşmasının, hem Türk-Yunan ilişkileri hem de Kıbrıs sorununun çözümü açısından her iki tarafın da karlı çıkacağı (kazan kazan) bir sonucu sağlayabileceğini savundu.

Miçotakis, bunun gerçekleşebilmesi için "Türkiye'nin revizyonist politikasının" değişmesi gerektiğini iddia etti.

23 Nisan tanıtımındaki Türkiye haritası soruldu

AK Parti'nin 23 Nisan vesilesiyle yayınladığı videodaki Türkiye haritasına da değinen Miçotakis, şöyle konuştu: