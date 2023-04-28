Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Meriç'teki çelik çiti uzatacağız

Yunanistan, ülkeye sığınmacı ve göçmen akını yaşanabileceğinden endişe ediyor.
Geçmiş dönemde ortaya çıkan tabloyla yeniden karşılaşmak istemeyen Atina yönetimi, tedbirlerini artırmaya çalışıyor.
Yunanistan'da çit vaadi
21 Mayıs'ta seçim kararı alınan ülkenin Başbakanı Kiryakos Miçotakis, daha önce seçim vaadi olarak sunduğu çit konusunu yeniden gündeme getirdi, bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.
Miçotakis: Uzatılmaya devam edecek
Seçim çalışmaları kapsamında İskeçe'de konuşan Miçotakis, Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti uzatacaklarını söyledi:
Karşı çıkanların şiddetli tepkilerine rağmen, (çit) uzatılmaya devam edecek.
"21 Mayıs akşamı tüm Yunanistan mavi olacak"
Miçotakis ayrıca, Yeni Demokrasi'nin seçimleri kazanacağından emin olduğunu ifade etti. Partisinin renklerine işaret eden Yunan Başbakan, "21 Mayıs akşamı tüm Yunanistan mavi olacak." dedi.
Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.
"Trakya'da Hristiyanlar ve Müslümanlar uyum içinde yaşıyor"
Öte yandan Miçotakis, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:
Avrupa şemsiyesi altında Hristiyanlar ve Müslümanların uyum içinde yaşadığı Trakya'dan komşularımıza içtenlikle sesleniyorum.
Onlara, ilişkilerimizin seçim öncesi gerginlikte yeri olmaması gerektiğini söylemek istiyorum.