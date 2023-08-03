Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mısır'da Sisi ile görüşecek Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yapacağı görüşmede Doğu Akdeniz'de enerji meselesini ele alacak. Yunan basını, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmesine dair bir ayrıntıya işaret etti.

ensonhaber.com ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Miçotakis'i Akdeniz kıyısındaki El-Alameyn şehrinde bulunan yeni cumhurbaşkanlığı sarayında ağırlayacak. Masada Doğu Akdeniz meselesi var Sisi ve Miçotakis'in, enerji iş birliğini ve savunma alanındaki ortaklığı ele alacağı belirtildi. Yunan hükümet kaynaklarına göre Atina-Kahire hattındaki görüşmenin asıl amacının, Doğu Akdeniz'de enerji çerçevesinde ikili ilişkileri gözden geçirmek olduğu aktarıldı. Türkiye ayrıntısı: Atina istemiyor Yunanistan medyasından Proto Thema gazetesi, "Atina, Türkiye'nin daha geniş bölgedeki ülkelerle ilişkilerinin yeniden kurulmasının Yunan çıkarları pahasına olmasını istemiyor." diye yazdı. İki ismin, Doğu Akdeniz'in yanı sıra Orta Doğu'daki bölgesel zorlukları da masaya yatırması bekleniyor. Göç baskısı gündem maddelerinden biri Sahra altı Afrika'daki krizler ve Libya'daki istikrarsızlıktan kaynaklanan göç baskısının da gündemde olacağı kaydedildi. Gözden Kaçmasın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyaret kararı Haberin Detayları