Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyaret kararı Rum kesiminde temaslarda bulunacak olan Miçotakis, sonrasında Midilli'ye geçecek. Yunan liderin görüşme yapacağı isimler belli olurken, Türkiye ayrıntısı göze çarptı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret edecek.

Miçotakis'in daha önce yapmayı planladığı ziyaret, Yunanistan'daki orman yangınları nedeniyle ertelenmişti.

Miçotakis'in Rum kesimi temasları

Temasları kapsamında Miçotakis, GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ile bir araya gelecek.

Miçotakis, daha sonra GKRY Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye ile ilişkiler masada

SKAI televizyonunun haberine göre, Kıbrıs meselesi, Türkiye ile ilişkiler, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, enerji, göç gibi konular masada olacak.

Haberde, "Enerji ile ilgili konularda, iki tarafın Avrupa'ya kesintisiz arz için merkezler olarak rollerini daha da yükseltmeye yönelik stratejilerin ele alınması bekleniyor." denildi.

Midilli'yi ziyaret edecek

Öğleden sonra Rum kesiminden ayrılacak olan Yunanistan Başbakanı, Midilli adasına geçecek.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis'in Kuzey Ege Bölge Valiliği adaylığının sunumunda konuşarak, ekim ayında yapılacak seçimlerde kendisine destek verecek.

Kathimeri'nin aktardığına göre, Stefanis'in adaylığı, Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi tarafından destekleniyor.