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    Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropou, Meis Adası'na gitti

    Sakellaropou, adaya ziyaretiyle Türkiye'ye mesaj vermeye çalıştı. Yunan Cumhurbaşkanı, "Ulusal egemenliğimizi savunma konusunda kararlıyız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 15:10
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    Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropou, Meis Adası'na gitti

    Atina yönetimi, provokatif hareketlerini sürdürüyor.

    Yunanistan'da siyaset ve askeri çevrelerden yapılan tansiyonu yükseltici açıklamalar sonrası ülkenin Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropou, Meis Adası'na gitti.

    Cumhurbaşkanı Sakellaropou, sosyal medya hesabından, provokatif ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

    Meis Adası'na provokatif ziyaret

    Sakellaropou, "Adamız Meis'in kurtuluşunun 79. yıl dönümünü kutluyoruz." şeklinde bir ifadeye imza attı.

    Yunan Cumhurbaşkanı, açıklamasının devamında tehditkar ifadeler kullanmaktan geri durmadı.

    "Ulusal egemenliğimizi savunma konusunda kararlıyız"

    Sakellaropou, "İyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı duyuyoruz. Ancak ulusal egemenliğimizi savunma konusunda da kararlıyız." dedi.

    Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropou, Meis Adası na gitti #1

    Dikkat çeken zamanlama

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti.

    Sakellaropou'nun ziyaretinin, Miçotakis-Macron ziyaretinin ardından düzenlenmesi dikkat çekti.

    Meis Adası, Türkiye'ye sadece 1,3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Uluslararası anlaşmaları ihlal eden Yunanistan, adaları silahlandırmayı sürdürüyor.

    Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropou, Meis Adası na gitti #2

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