Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, Miçotakis'in 21 Mayıs'ta seçim talebini onayladı Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, sakin bir seçim süreci geçirmeyi umduğunu söyledi. Başbakan Miçotakis, seçime yüksek katılımdan ümitli olduğunu belirtti.

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Yunanistan'da seçim süreci resmen başladı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in parlamentoyu feshetme ve 21 Mayıs'ta seçimlerin yapılması yönündeki talebini onayladı.

23 Nisan'da feshedilecek

Miçotakis seçim tarihini, görev süresinin resmi olarak temmuz ayında sona ermesinden birkaç ay önce, mart ayı sonlarında yaptığı kabine toplantısında açıkladı.

Yunan Başbakan, Sakellaropoulou'ya parlamentonun 23 Nisan'da feshedileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı: Umarım sakin bir dönem geçiririz

Dört haftalık siyasi kampanya dönemini başlatan Sakellaropoulou, Miçotakis'e, "Umarım ülkenin iyiliği için sakin ve verimli bir seçim öncesi dönem geçiririz." dedi.

Anketlerde son durum

Kamuoyu yoklamaları, ne Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi'nin ne de ana muhalefetteki Syriza Partisi'nin mutlak bir parlamento çoğunluğu için gereken oyları almasının muhtemel olmadığını gösteriyor.

Miçotakis yüksek katılımdan ümitli

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, seçimlere yüksek oranda katılım olmasını umduğunu söyledi.

Seçilen partiler koalisyon hükümeti kuramazlarsa temmuz başında ikinci bir oylama daha yapılacak.