Yunanistan: Desteklediğimiz Hafter kaybediyor

Yunan Başbakan Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos, Libya'da Hafter'i desteklediklerini fakat Hafter'in sayılı günleri kaldığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, Yunan medyasına açıklamalarda bulundu.

Dokos, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı darbeci General Hafter'e destek verdiklerini söyledi.

"GÜVENDİK AMA SAYILI GÜNLERİ KALDI"

Dokos, Libya'daki son duruma yönelik, "Bizim güvenip destek vermiş olduğumuz Hafter, öyle görünüyor ki savaşı kaybetmekte ve sayılı siyasi günleri kalmakta" şeklinde konuştu.

Dokos, Yunan hükümetinin Hafter'e bağlı birliklerin UMH güçlerine karşı yeterli kapasitede olmadığını kabul ettiğini belirtti.

Dokos'un söz konusu açıklamalarının ardından Yunan tarafında darbeci Hafter'in Libya'daki savaşı kaybetmiş olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.