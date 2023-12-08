Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eğilerek karşıladı Erdoğan'ı eğilerek selamlayan Yerapetritis'in davranışları, Yunan kamuoyunun tepkisini çekti. Yerapetritis için ağır ifadeler kullanılırken, tartışmaların odağındaki isim, "Bu özel ziyarete gölge düşürme çabalarını anlamıyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulundu.

Erdoğan, buradaki temasları kapsamında, mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Uçaktan inişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis karşıladı.

Erdoğan'ı eğilerek karşılaması gündem oldu

Yerapetritis, Erdoğan'ı eğilerek selamladı. Yunan Bakan, aynı görüntüyü, Erdoğan'ın Maximos Sarayı'na giriş yaptığı sırada da sergiledi.

Oluşan manzara, Yunan kamuoyunda tartışma konusuna dönüştü. Yunanistan medyası, Yerapetritis hakkında, "maraba" ifadesini kullanırken, karşılama şeklinin, "Miçotakis'in iletişim çabasını yerle bir ettiği" savunuldu.

Yunanistan'da tartışılan anlar

Dışişleri Bakanı Yerapetritis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğildiğini yazan gazeteler, şunları aktardı:

Erdoğan'ın Maximos Sarayı'na girişi esnasında, Yerapetritis'in selam vermek yerine eğilerek selam vermesi tepkilere ve sert yorumlara neden oldu.

Yerapetritis: Görüntüler ortada

Yunanistan, "boyun eğme" görüntülerini tartışırken, eleştirilerin odağındaki isim Yorgos Yerapetritis, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladım. Görüntüler ortada. Bu özel ziyaret, dakika dakika hazırlandı. Bu da hükümetin yaptığı iyi çalışmalar sayesinde oldu.

"Bu özel ziyarete gölge düşürme çabaları"

ERT televizyonuna demeç veren Yerapetritis, "Yunanistan'da, Türkiye ile yakınlaşmaya karşı çıkan seslerin olduğunu biliyorum." dedi.

Her türlü bakış açısını kabul edebileceğini belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Fakat ülke için özellikle verimli olan bu özel ziyarete gölge düşürme çabalarını anlamıyorum." ifadesini kullandı.