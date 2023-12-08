Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulundu.
Erdoğan, buradaki temasları kapsamında, mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
Uçaktan inişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis karşıladı.
Erdoğan'ı eğilerek karşılaması gündem oldu
Yerapetritis, Erdoğan'ı eğilerek selamladı. Yunan Bakan, aynı görüntüyü, Erdoğan'ın Maximos Sarayı'na giriş yaptığı sırada da sergiledi.
Oluşan manzara, Yunan kamuoyunda tartışma konusuna dönüştü. Yunanistan medyası, Yerapetritis hakkında, "maraba" ifadesini kullanırken, karşılama şeklinin, "Miçotakis'in iletişim çabasını yerle bir ettiği" savunuldu.
Yunanistan'da tartışılan anlar
Dışişleri Bakanı Yerapetritis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğildiğini yazan gazeteler, şunları aktardı:
Erdoğan'ın Maximos Sarayı'na girişi esnasında, Yerapetritis'in selam vermek yerine eğilerek selam vermesi tepkilere ve sert yorumlara neden oldu.
Yerapetritis: Görüntüler ortada
Yunanistan, "boyun eğme" görüntülerini tartışırken, eleştirilerin odağındaki isim Yorgos Yerapetritis, şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladım. Görüntüler ortada. Bu özel ziyaret, dakika dakika hazırlandı. Bu da hükümetin yaptığı iyi çalışmalar sayesinde oldu.
"Bu özel ziyarete gölge düşürme çabaları"
ERT televizyonuna demeç veren Yerapetritis, "Yunanistan'da, Türkiye ile yakınlaşmaya karşı çıkan seslerin olduğunu biliyorum." dedi.
Her türlü bakış açısını kabul edebileceğini belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Fakat ülke için özellikle verimli olan bu özel ziyarete gölge düşürme çabalarını anlamıyorum." ifadesini kullandı.
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