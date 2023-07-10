Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ermenistan askeri iş birliğini artırıyor Taraflar, Rum kesiminde savunmayı güçlendirmek için bir araya geldi. Savaş uçağı ve füze tedariki anlaşmalar yeniden konuşuluyor.

ensonhaber.com

Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 5 Temmuz'da üçlü savunma görüşmeleri gerçekleştirdi.

Toplantı, tarafların silahlı kuvvetlerinde dikkat çeken değişikliklerin yapıldığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Rum kesiminde askeri temaslar

GKRY'de düzenlenen toplantıda, yetkililer karşılıklı çıkarları ilgilendiren güvenlik konularını ele aldı.

Savunma ve güvenliği güçlendirme hedefleri yeniden teyit edildi. Gelecek yıl birbirlerinin topraklarında gerçekleştirecekleri bir dizi etkinlik için iş birliği planı imzaladılar.

ABD merkezli Forbes dergisi, toplantının, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in hükümetinin ikinci dönemiyle aynı zamana denk geldiğine dikkati çekti.

Miçotakis, önceliklerinin "ülkeyi korumak olduğunu" ve milyarlarca euroluk askeri yığınağa devam edeceklerini ifade etti.

Atina'nın savunmayı güçlendirme adımları

Yunanistan, bu kapsamda Fransa'dan 24 Dassault Rafale çok amaçlı savaş uçağı sipariş etti.

Yunan Hava Kuvvetleri'nin F-16 filosunun büyük bir kısmı, Block 72 standardına yükseltiliyor.

Haberde, "Atina, en az 20 adet beşinci nesil F-35 Lightning II savaş uçağı sipariş ediyor. 28 tane daha satın alma seçeneğine sahip." denildi.

Ermenistan'ın konumu

Ermenistan'ın savunma alımlarını çeşitlendirmek istediği ve Rusya'ya olan "ağır bağımlılığı" azaltmak için adımlar attığı belirtilerek şunlar aktarıldı:

2011-2020'de Ermenistan'ın 'büyük silah ithalatının' yüzde 94'ü Rusya'dan geldi. Erivan alternatifler arıyor ve şüphesiz bu yüzde 94'ü önemli ölçüde azaltmayı umuyor.



İki büyük olay, bu kararı teşvik etti. Birincisi, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında modern Türk ve İsrail insansız hava araçlarıyla donatılan Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın yıkıcı yenilgisi.



İkincisi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan tedarik sorunları.

Erivan yönetimi, birçok ülkeyle silah tedariki konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.

GKRY'nin füze tedariki anlaşması

Haziran ayında GKRY'nin, kısa menzilli Fransız Mistral hava savunma füzeleri satın almak için niyet mektubu imzaladığı hatırlatıldı.

Rum kesiminin, İsrail'den daha fazla askeri teçhizat almayı planladığı da belirtilerek şöyle denildi:

Bugüne kadar yalnızca Aerostar ve Searcher gözetleme ve keşif insansız hava aracı ve hafif silah satın aldılar.