Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken 'C-130' paylaşımı

11 Kasım’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait “C-130” tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit düştü.

Şehitlerin naaşları 13 Kasım akşamüstü Ankara'da bulunan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na ulaştı.

Türkiye şehitlerinin yasını tutarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken bir paylaşım geldi.

ALÇAK PAYLAŞIM SİLİNDİ

Sosyal medya platformu X üzerinde, 'HAFspokesperson' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabı, henüz şehit naaşları toprağa bile verilmemişken alçakça paylaşıma imza attı.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, C-130 filosunun görsellerine yer verilerek, “Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma” notu düşüldü.

Paylaşım kullanıcılar tarafından yoğun tepkiyle karşılandı. Hava kuvvetleri yaptığı paylaşımı tepkilerin ardından sildi.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ PAYLAŞIM

Tepki çeken paylaşımın ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri hesabından, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis'in 12 Kasım tarihinde yani dün, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na yazdığı taziye mektubu "Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu" notuyla paylaşıldı.

12 Kasım tarihli Grigoriadis'in mektubunda şu ifadelere yer verildi:

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 uçağının düşmesi ve yirmi askeri personelin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik haber karşısında büyük bir şok ve üzüntüyle size yazıyorum.



Bu korkunç haber büyük bir kederle karşılanmıştır. Böylesi bir trajediyi kelimelerle doğru şekilde tanımlamak mümkün değildir. Personelinizin bu büyük kaybı karşısında derin üzüntü ve kederimi ifade etmek isterim. Bu son derece zor zamanda düşüncelerimiz sizinle birliktedir.



Yunan Hava Kuvvetleri ve şahsım adına, kayıplarınız için en içten ve samimi taziyelerimi kabul edin lütfen. Ayrıca en derin sempati ve başsağlığı dileklerimi ailelerine ve Türk Hava Kuvvetleri personeline iletmenizi rica ederim.