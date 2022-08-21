Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
396.896
1.36%
BTXN Coin
5.57
-2.79%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C
    Yunanistan İHA üretti

    Yunanistan İHA üretti

    Yunanistan hükümeti, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve son olarak Ukrayna'da farkını gösteren SİHA'lara, kendi ürettikleri İHA ile rakip olmanın hayalini kuruyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 13:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan Türkiye'ye rakip olmak için çalışan Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle İHA tasarlandı.

    Yaklaşık 2 saat havada kalabilen İHA'nın, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı düşünülüyor.

    Tasarım Bayraktar TB2

    Yunan İHA'sının en dikkat çeken özelliği ise Baykar şirketinin ürünü olan Bayraktar TB2 SİHA'lara olan benzerliği gösteriliyor.

    "Türklerin titrediği İHA"

    Yunan gazetelerinin henüz tamamlanamayan İHA'yı "Türklerin titrediği İHA" olarak okuyucularına duyurması da kendi okurlarını bile güldürdü.

    Yunanistan İHA üretti #1

    Yunanistan İHA üretti #2

    TB2

     


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    666 beygirlik canavar: Lamborghini Urus Performante tanıtıldı
    Otomobil

    666 beygirlik canavar: Lamborghini Urus Performante tanıtıldı

    Civan Canova kimdir, nereli ve kaç yaşında? Civan Canova neden öldü?
    Medya

    Civan Canova kimdir, nereli ve kaç yaşında? Civan Canova neden öldü?

    Görüş Bildir