Yunanistan, Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD’nin Kızıldeniz’de ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için kurulan çok uluslu koalisyona fırkateyn göndereceklerini açıkladı.

İHA

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz üzerinden geçen ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD liderliğinde oluşturulan çok uluslu koalisyon, Yunanistan'dan da destek alacak.

Dendias: "Çok uluslu 'Refah Muhafızı Operasyonu'na fırkateyn göndereceğiz"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, çok uluslu görev gücüne bir firkateyn göndereceklerini duyurdu. Dendias, "Fırkateyn, ticari gemilerin, denizcilerin hayatlarının ve küresel ekonominin korunmasına yönelik çok uluslu 'Refah Muhafızı Operasyonu’na katılacak" açıklamasını yaptı.

Yunan medyasına göre, önümüzdeki günlerde Yunan donanma personelinden oluşan bir ekip, "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı görevin ayrıntıları hakkında bilgi almak üzere çok uluslu koalisyonun koordinasyon merkezinin bulunduğu Bahreyn'e gitmeye hazırlanıyor.

Ticari gemilere savaş gemileri eşlik edecek

Söz konusu ortak koalisyonla Kızıldeniz'in güneyi ile Aden Körfezi’ni kullanan ticari gemilerin savaş gemileri eşliğinde güvenli geçişinin sağlanması hedefleniyor.

Refah Muhafızı Operasyonu adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde ilk olarak ABD ile birlikte İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya’nın yer aldığı açıklanmıştı. Ortak koalisyona Avrupa Birliği'nden (AB) de destek gelmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Deniz Kuvvetleri'nin Kızıldeniz’de güvenli deniz taşımacılığı için kurulan çok uluslu koalisyona katılacağını duyurmuştu.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail ile ilişkili gemileri hedef alıyor

İran destekli Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, geçtiğimiz hafta Babülmendep Boğazı’ndaki Norveç bandıralı "STRINDA" adlı ticari tankeri seyir füzesiyle vurmuş, daha önce de İsrail’e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koyarken, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti. Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri ile petrol devi BP, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz’deki sevkiyatlarını durdurmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)