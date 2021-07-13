Yunanistan, Rum Kesimi ve İsrail, Akdeniz'de araştırma yapacak

Yunanistan, Rum Kesimi ve İsrail, Akdeniz'de araştırma yapacak

Akdeniz'de faaliyetler için bir araya gelen üç yönetim, sismik araştırma gemisi kiraladı.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de müzakere çağrılarını ve uluslararası hukuktan doğan haklarını reddederek, her fırsatta gerilimi tırmandırma peşinde koşan Yunanistan'dan yeni bir hamle geldi.

Atina yönetimi, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail ile birlikte Akdeniz'de sismik araştırmalar gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA GEMİSİ KİRALADILAR

Yunan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu üç yönetim, Kıbrıs adası ile Girit arasında araştırmalar yürütmek için "Nautical Geo" adlı araştırma gemisini kiraladı.

Kıbrıs ve İsrail arasındaki bölgede de gerçekleştirileceği belirtilen çalışmaların, EastMed doğalgaz boru hattı projesinin parçası olarak yapılacağı kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ RAHATSIZ ETTİ

Geminin, "Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (EEZ) içinde hareket edeceği" bilgisi paylaşıldı.

Çalışmaların ne zaman başlayacağı ve ne tür çalışmaların yapılacağı henüz bilinmiyor.

Haberde, "Kiralama, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaya başlayacağını duyurmasının ardından geldi." denildi.

2018'DE TÜRKİYE'NİN YETKİ ALANINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Türkiye'nin devlete ait enerji şirketi Türkiye Petrolleri'nin geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz'de ham petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulunduğu aktarıldı.

Malta bayraklı Nautical Geo gemisinin 2018 yılında Kıbrıs açıklarında Türkiye'nin yetki alanına girmeye çalışmasına Türk Deniz Kuvvetleri tarafından geçit verilmemişti.