Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, sözde 'Ermeni soykırımı anıtı'na gitti Dendias, sözde anıta çelenk bırakarak, Ermenistan ile dayanışma mesajı vermeye çalıştı.

AA & Ensonhaber

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'ı ziyaret etti.

Dendias, mevkidaşı Suren Papikyan ile başkent Erivan'da iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Sözde anıta çelenk bıraktı

Dendias'ın, Ermenistan'da gittiği yerlerden biri de sözde "Ermeni soykırımı anıtı" oldu. Yunan Bakan, Ermeni askerler eşliğinde anıta çelenk bıraktı.

Ziyaretine ilişkin fotoğrafları X hesabından paylaşan Dendias, şunları yazdı:

'Ermeni Soykırımı Kurbanları Anıtı'na büyük bir duyguyla çelenk koydum.

Savunma alanında iş birliğini geliştirecekler

Öte yandan, iki ülke arasındaki askeri-teknolojik iş birliğine "yeni bir ivme katma" konusunda mutabakata varıldı.

Dendias-Papikyan toplantısında, Ermenistan ve Yunanistan arasındaki mevcut savunma iş birliği süreci, Aralık 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan görüşmeler sonrasında yürütülen çalışmalar ve yeni iş birliği imkanları ele alındı.

Açıklamada, iki ülke hükümetleri arasında imzalanan savunma alanındaki iş birliği anlaşmasının onaylanmasını müteakiben askeri-teknolojik iş birliğine "yeni bir ivme kazandırma" konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Toplantıda bölgesel güvenlik konuları da masaya yatırıldı.

2023'te imzalanan anlaşma

Ermenistan ile Yunanistan arasında 12 Aralık 2023'te, askeri ve teknik alanda iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzlerce yıllık ilişkilere, halklarımız arasında dostluk bağlarına ve tarihimizde ortak yaşanmışlıklara sahip olduğumuz bir ülkenin Savunma Bakanı'nı, bugün Atina'da misafir ettim." ifadesini kullanmıştı.