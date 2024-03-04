Ermenistan ve Yunanistan, askeri-teknik iş birliğini geliştirme konusunda anlaştı Dendias-Papikyan görüşmesinde savunma konusu ele alındı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, "Ortak tarihi köklerimizden doğan kardeşlik ilişkileri daha da gelişebilir" dedi.

AA & Ensonhaber

Ermenistan ve Yunanistan, askeri-teknik iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi ziyaret düzenledi.

Dendias, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan tarafından ağırlandı.

Savunmadaki ikili iş birliği masada

Dar ve genişletilmiş formatta görüşmelerde bulunan bakanlar, savunma sektöründeki ikili iş birliğinin mevcut durumunu ele aldı.

Açıklamada ayrıca, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Aralık 2023'te yapılan müzakereler sırasında varılan anlaşmalarda kaydedilen ilerleme ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesi konusunda da görüşüldüğü belirtildi.

Askeri-teknik iş birliğini geliştirecekler

Açıklamada ayrıca, askeri-teknik iş birliği anlaşmasının onaylanmasının ardından bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İki bakanın bölgesel güvenlikle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

"Kardeşlik ilişkileri daha da gelişebilir"

Öte yandan Dendias, X hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda şöyle dedi: