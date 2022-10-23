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    Yunanistan, susamlı simidi sahiplendi

    Yunanistan, susamlı simidi sahiplendi

    Osmanlı döneminden bu yana tüketilen simidin, Yunan atıştırmalığı olduğu şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 12:12
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    Ünüyle bilinen Türk mutfağına ait lezzetler, dünyanın dört bir yanından büyük ilgi görüyor.

    Yunanistan'ın ise söz konusu lezzetleri sahiplenme çabası dikkat çekiyor.

    Susamlı simide Yunan ilgisi

    Yunan basını, daha önce baklava ve dönerin Yunanistan'a ait olduğu şeklinde algı çalışması yürütmüştü.

    Benzer çalışma, bu kez susamlı simit için yapıldı. "Olivemagazine.gr" adlı internet sitesi, "Atina ve Selanik'teki en taze ve en çıtır simit" başlıklı bir içerik hazırladı.

    "En köklü yeme alışkanlıklarımızdan biri"

    Haberde, "Sadeliğiyle muhteşem olan simit, Yunanlıların en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Kolay, ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor." denildi.

    Söz konusu yiyeceğin "her saat her yerde bulunabileceğinden" söz edildi. Atina ve Selanik'te gevreğin satıldığı noktalar sıralandı.

    Osmanlı'dan gelen asırlık atıştırmalık

    Ancak Yunan basını, susamlı simidin asırlık Osmanlı atıştırmalığı olduğu gerçeğini göz ardı etti.

    “Susamlı kebap” olarak da anılan simit, Osmanlı Devleti'nden bu yana tüketilen en favori yiyeceklerden biri ve öğün arası atıştırmalık olarak öne çıkıyor.

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